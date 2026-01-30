Dal 29 gennaio 2026, l’International School of Brindisi (ISB) è ufficialmente riconosciuta dall’NCAA Eligibility Center, l’organismo statunitense che certifica l’idoneità accademica degli studenti-atleti per l’accesso alle università sportive americane.

È la prima scuola del Sud Italia a ottenere questo riconoscimento, aprendo ai giovani del Mezzogiorno una porta finora riservata a chi studiava a Roma, Milano o all’estero.

Il riconoscimento NCAA non è un dettaglio burocratico: significa che i crediti formativi conseguiti a Brindisi valgono direttamente per accedere a un sistema di borse di studio del valore di 3,8 miliardi di dollari annui, distribuite a oltre 195.000 studenti-atleti nelle

divisioni I e II della National Collegiate Athletic Association.

“Un ragazzo di Brindisi può ora realisticamente aspirare a una borsa di studio per giocare a basket, tennis o calcio in un’università americana,” spiega Carmela D’Angelo, COO e co-fondatrice dell’ISB. “Questa opportunità, fino a ieri, richiedeva di trasferirsi altrove. Ora è disponibile qui, nel cuore del Mezzogiorno.”

Un primato in un contesto competitivo

Il dato assume maggior rilievo se confrontato con la situazione negli stessi Stati Uniti: secondo uno studio di Honest Game, il 27% delle scuole superiori americane non possiede attualmente lo status di approvazione NCAA. La maggior parte delle scuole internazionali nel mondo deve aƯidarsi a valutazioni caso per caso delle credenziali dei propri studenti. ISB ha invece ottenuto il riconoscimento diretto, posizionandosi in un circuito d’élite globale.

I Giochi del Mediterraneo: tempismo strategico

L’annuncio arriva in un momento cruciale per il territorio. Dal 21 agosto al 3 settembre 2026, i XX Giochi del Mediterraneo porteranno a Taranto, Brindisi e Lecce circa 4.500 atleti da 26 nazioni, impegnati in 32 discipline sportive. La Puglia sta investendo centinaia di milioni di euro in infrastrutture sportive di livello internazionale.

“Ma le infrastrutture da sole non costruiscono un ecosistema sportivo,” osserva D’Angelo. “Le famiglie che si trasferiscono qui — per lavoro con le Organizzazioni Internazionali, con aziende della difesa, o con la crescente comunità internazionale — hanno bisogno di opzioni educative che non costringano i loro figli a rinunciare al proprio futuro atletico. Ora ce l’hanno.”

Brindisi è tra le sedi designate per gli eventi di pallavolo dei Giochi, consolidando il ruolo della città nel panorama sportivo internazionale.

Cosa offre concretamente ISB agli studenti-atleti

Per gli studenti dell’International School of Brindisi, il riconoscimento NCAA si traduce in vantaggi concreti:

• I corsi completati a Brindisi contano come “core courses” per i requisiti di idoneità NCAA

• I trascritti uƯiciali ISB sono riconosciuti dall’NCAA Eligibility Center

• Il curriculum americano con molteplici accreditamenti internazionali e riconoscimento del Ministero dell’Istruzione italiano garantisce validità sia nel sistema statunitense che in quello italiano

• Un percorso chiaro verso le università NCAA Division I e II, senza necessità di trasferirsi

Un’opportunità per la comunità locale

Il riconoscimento NCAA non riguarda solo l’attrazione di famiglie internazionali. “Si tratta di dare agli studenti locali opportunità che prima non esistevano qui,” sottolinea D’Angelo. “Non stiamo aspettando che le opportunità arrivino. Le stiamo costruendo.”

L’ISB, fondata nel 2025, è la prima scuola internazionale accreditata a sud di Napoli e la prima e l’unica scuola straniera riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione in Puglia. La scuola accoglie studenti da oltre 20 nazionalità, dalla scuola materna al liceo.

Il ruolo della leadership

Dietro questo traguardo c’è il lavoro del Dr. Corey Magyar, Head of School dell’ISB, la cui leadership determinata e attenzione meticolosa ai dettagli hanno reso possibile il riconoscimento. “Il Dr. Magyar ha portato avanti questa sfida con ambizione e rigore,” riconosce D’Angelo. “Il suo impegno ha contribuito ad alzare il livello di ciò che è possibile realizzare nel Sud Italia, aiutando un’intera comunità a competere su scala internazionale.”

Il “Modello Brindisi”

L’ISB rappresenta quello che D’Angelo definisce “infrastruttura invisibile”: i servizi che permettono a famiglie globalmente mobili di scegliere il Sud Italia come destinazione, e che danno alle famiglie locali accesso a opportunità altrimenti irraggiungibili.

“I Giochi del Mediterraneo metteranno la Puglia sulla mappa sportiva mondiale,” conclude D’Angelo. “L’ISB garantisce che abbiamo l’infrastruttura educativa per essere all’altezza del momento — e per mantenere questo slancio anche dopo la cerimonia di chiusura. Questo significa costruire una regione.”

INFO BOX: Cos’è l’NCAA

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) è l’organizzazione che governa lo sport universitario negli Stati Uniti, con oltre 500.000 studenti-atleti in circa 1.100 college e università. Le borse di studio NCAA possono coprire integralmente i costi universitari — retta, vitto, alloggio e libri — per un valore complessivo di 3,8 miliardi di dollari annui. Per accedere a questo sistema, gli studenti internazionali devono provenire da scuole i cui standard accademici siano riconosciuti dall’NCAA Eligibility Center.

INFO BOX: I numeri dell’ISB

• Prima scuola internazionale accreditata a sud di Napoli

• Prima scuola straniera riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione in Puglia (ottobre 2025)

• Accreditamento Cognia (standard internazionale)

• Riconoscimento NCAA Eligibility Center (gennaio 2026)

• Studenti da oltre 20 nazionalità

• Curriculum americano dalla scuola materna al liceo