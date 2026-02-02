Il Lions Club Fasano ed il Leo Club Fasano promuovono il service “Dacci una zampa”, iniziativa tesa a raccogliere beni utili in favore delle attività del canile comunale di Fasano, struttura gestita dall’associazione “Quattro zampe nel cuore”.

Il progetto “Dacci una zampa” nasce dall’esigenza di offrire un importante sostegno al canile comunale che ha la funzione principale di accogliere, custodire e curare i cani randagi, abbandonati o rinvenuti sul territorio, garantendone il loro completo benessere. Il canile provvede anche alla microchippatura, alla ricerca dei proprietari e, soprattutto, promuove l’adozione degli animali ospitati.

Si può donare cibo e beni di prima necessità, coperte e materiali caldi, ciotole in acciaio inox, prodotti per la pulizia, collari, pettorine, guinzagli, giochi, antiparassitari spot-on, pipette e spray.

Questi articoli potranno essere acquistati negli esercizi commerciali di Fasano che hanno aderito all’iniziativa: “Il giardino degli animali” in via Dell’Artigianato n. 23, “Joe Zampetti” in via Dell’Artigianato n. 62 e “Re Leone” in via Mignozzi n. 10.

Nei giorni scorsi Angela Abbracciante, presidente del Lions Club Fasano, e Fabio Vassilantonakis, presidente del Leo Club Fasano, insieme a numerosi giovani Leo, hanno consegnato il materiale pubblicitario ai titolari delle attività aderenti per promuovere l’iniziativa benefica che durerà per tutto l’anno sociale 2025/2026.