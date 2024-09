L’ASD Fasano Corse annuncia l’apertura delle iscrizioni alla decima edizione dello slalom “Trofeo Selva di Fasano”, che il 19 e 20 ottobre prossimi sui celebri tornanti pugliesi della SP2, storico teatro delle cronoscalate, conclude la stagione per le validità di Trofeo Centrosud ACI Sport (prima della finale di Altomonte), Coppa 4^ zona, Trofeo nazionale Bicilindriche nonché per il 3° Memorial “Giacomo Sabatelli” e per il 21° Challenge Interregionale CPB (Campania, Puglia, Basilicata) .

La corsa, organizzata in collaborazione con Basilicata Motorsport e diretta dal lucano Carmine Capezzera, si svolgerà su un percorso di 2520 metri ricavato sulla provinciale “Viale Varnesina-Selva di Fasano”, la linea di partenza sarà fissata in prossimità del Canale di Pirro e lungo il tracciato saranno disposte 14 barriere di rallentamento che metteranno alla prova l’abilità dei concorrenti, fino al traguardo, posizionato in viale Toledo. Il termine delle iscrizioni è fissato alle ore 12 del 16 ottobre.

Nel 2023, ad aggiudicarsi la vittoria assoluta per il terzo anno consecutivo è stato il lucerino Domenico Palumbo, al volante della sua Radical SR4, davanti al frusinate Adriano Ricci, su Formula Gloria. Nella sfida tra le bicilindriche il successo è stato del bresciano Maurizio Abate, che ha alzato anche la coppa del 2° Memorial “Giacomo Sabatelli”, premio istituito in onore del “maestro” e storico preparatore fasanese scomparso nel 2022, legato al territorio e molto amato nell’ambiente motoristico.

Tutte le informazioni sulla competizione sono disponibili sulla pagina web ufficiale http://www.fasanocorse.com/.