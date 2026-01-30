È uscito “Senti questa canzone”, il primo progetto discografico di Lokidallaluna, nome d’arte di Simona Carella, cantautrice classe ’97 originaria di Brindisi.

Il percorso artistico di

Lokidallaluna affonda le radici nell’infanzia: la musica come rifugio e linguaggio primario, lo studio del pianoforte a soli quattro anni e una scrittura che oggi fonde indie, pop rock e post punk.

A 17 anni partecipa come duo acustico ai casting di X Factor, esperienza segnalata anche da All Music Italia, che contribuisce a rafforzare il suo cammino artistico.

Nel tempo costruisce un immaginario sonoro nutrito da ascolti eterogenei: Goo Goo Dolls, Bee Gees, U2, The Cranberries, Kings of Leon, Sum 41, e molte altre influenze che emergono nel suo stile diretto e viscerale.

Un passaggio decisivo arriva nell’ottobre 2025, quando firma il suo primo contratto discografico con Maledetta Records, etichetta di Sandro Nucci, dando ufficialmente il via al suo progetto musicale.

“Senti questa canzone” è il primo singolo dell’EP di debutto, in uscita nei prossimi mesi, ed è disponibile su tutte le piattaforme digitali.