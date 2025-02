Nel corso dell’odierna seduta di Consiglio Comunale il Sindaco Marchionna, intervenendo sulla richiesta di convocazione di una seduta monotematica sulla crisi del Petrolchimico e sulla chiusura della centrale Enel, ha fatto una affermazione che merita un immediato approfondimento. Ha affermato, infatti, che a Brindisi ci sarebbero 350 posti di lavoro disponibili, ma che restano vuoti per mancanza delle necessarie professionalità. Il primo cittadino non può limitarsi a fare affermazioni di questo tipo senza chiarire dove sono realmente disponibili questi posti di lavoro.

Ricordiamo al Sindaco Marchionna che ci sono migliaia di giovani brindisini emigrati in altre zone del paese per trovare lavoro, a cui si aggiungono altre migliaia di disoccupati.

Denunciare l’assenza di professionalità e poi non attivarsi con tutti i mezzi disponibili è realmente un fatto grave, soprattutto in un momento così critico per il nostro territorio. Adesso non resta che sperare che il Sindaco tenga fede all’impegno assunto nel suo intervento, fornendo ai consiglieri comunali e dando il dovuto risalto a queste opportunità occupazionali.

Lino Luperti e Michelangelo Greco – consiglieri comunali