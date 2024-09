Il Comune di Mesagne aderisce alla Settimana europea della Mobilità sostenibile e si impegna a promuovere il tema “La condivisione degli spazi pubblici” scelto per l’anno 2024.

«Mesagne è tra i 153 Comuni italiani che hanno scelto di aderire a quella che è la più importante campagna europea di sensibilizzazione della mobilità sostenibile, un’occasione – ha spiegato il sindaco Antonio Matarrelli – per riflettere sulle linee guida tematiche scelte per quest’anno e per continuarne l’attuazione». L’evento realizzato a Mesagne coinciderà con lo svolgimento della cicloescursione organizzata in collaborazione con le associazioni sportive “Atletica Mesagne”, “Cicloamici” e “Wild Team Mesagne” nella mattinata di domenica 22 settembre. Dal centro storico verso il sito archeologico di Muro Tenente: la pedalata collegherà anche idealmente gli elementi naturali e culturali che accomunano la Settimana della Sostenibilità con l’“Appia Day”, la giornata dedicata alla Regina Viarum che ricorre anch’essa il 22 settembre.

«Vivere lo spazio pubblico in modo diverso, riqualificare insieme lo spazio urbano, creare uno spazio sicuro per gli spostamenti attivi, pianificare e progettare di strade più sicure: i punti programmatici indicati dal vademecum europeo – ha affermato Francesco Rogoli, assessore comunale all’Urbanistica e alla Mobilità – rappresentano una bussola preziosa per gli enti locali che intendono proseguire nella direzione dei cambiamenti comportamentali, verso soluzioni di trasporto più ecologiche e maggiormente rispettose di salute e ambiente».

Anche quest’anno gli spunti di riflessione della Settimana europea della Mobilità si offrono alla cittadinanza e alle amministrazioni locali come un’ulteriore opportunità per proseguire in un percorso necessario e ormai avviato, di miglioramento della mobilità urbana e della sostenibilità ambientale, per la crescita economica e la qualità della vita delle comunità.

