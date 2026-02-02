Una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Brindisi è intervenuta questa mattina nel territorio di Mesagne, lungo la Strada Provinciale 44, per un incidente stradale.

Nel sinistro è rimasto coinvolto un solo veicolo, uscito dalla carreggiata e finito in un terreno adiacente. All’interno dell’abitacolo si trovava il conducente, rimasto incastrato.

I Vigili del Fuoco hanno provveduto alle operazioni di soccorso, consentendo l’estrazione in sicurezza del malcapitato, successivamente affidato alle cure del personale sanitario. Contestualmente è stata effettuata la messa in sicurezza del mezzo e dell’intera area interessata dall’evento, al fine di prevenire ulteriori rischi.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.