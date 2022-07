Ricchissimo anche il programma della terza giornata del Messapica Film Festival. Mercoledì 20 luglio alle 19 in Piazza Commestibili, nell’ambito del MEFF LIBRI, ci sarà la presentazione di “Il senso umano delle cose”, curato da Francesca Zappacosta, un’analisi a più voci su come ripensare la nuova società nell’epoca post pandemia, per affermare nuovi valori collettivi, consapevolezza, condivisione, equità. A dialogare saranno Ernesto Longobardi, economista e professore dell’Università di Bari e Stefano Bronzini, rettore dell’Università di Bari.

Le proiezioni dei film della giornata inizieranno alle 20.45 nella suggestiva Corte del Castello con Full-Time di Eric Gravel, la corsa contro il tempo di una madre lavoratrice a cui dà volto un’intensa Laure Calamy, premiata al Festival di Venezia come Miglior Attrice Protagonista nella sezione Orizzonti. Sempre alle 20.45, nel Chiostro del Comune, nell’ambito del MEFF YOUNG, l’arena gestita dai più piccoli, ci sarà la proiezione di DILILI A PARIGI di Michel Ocelot, un delizioso film di animazione ambientato a Parigi, dall’acclamato regista di Kirikù e la Strega Karabà. Alle 22.30, nel Chiostro del Comune, spazio al MEFF DOCUMENTARI con LIFT LIKE A GIRL di Mayye Zayed, proiezione in collaborazione con il MedFilm Festival di Roma, un inno alla determinazione femminile attraverso lo sport ambientato in una palestra popolare dell’Egitto dei giorni nostri.

Alle Officine Ipogee, dalle 16 alle 19 si chiuderà il primo dei tre workshop gratuiti del MEFF, “Come si fa un film” tenuto da una delle più importanti aiuto regista in Italia, Arianna dell’Arti, occasione preziosa per scoprire i segreti dietro la realizzazione di un film. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito. Info e programma su: www.messapicafilmfestival.it