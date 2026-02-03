Artefice di questo evento la bravissima cantante Antonella Loconsole, che i più ricorderanno per essere stata una delle primissime allieve dell’attuale talent show “Amici di Maria De Filippi” all’epoca targato “Saranno Famosi”.

Un vero e proprio one woman show dove l’artista riesce a incantare il pubblico senza ricorrere a particolari effetti scenici ma cattura l’attenzione dei presenti solo con la poliedricità del proprio talento.

Ideato, interpretato e diretto dalla stessa Antonella Loconsole in “My Soundtracks” ad essere protagonista sul palco non è solo la magnifica voce della cantante, già conosciuta per le sue doti di interprete raffinata ed elegante, ma le due ore di intimo, personale e divertente monologo con cui l’artista riesce a donarsi al pubblico in sala.

Antonella coinvolge i presenti raccontando l’importanza che hanno rivestito le colonne sonore nel proprio percorso di crescita, il tutto arricchito da inediti e curiosi aneddoti curiosi legati ai film stessi.

Ci si emoziona sulle note di capolavori come “Hungry Eyes” dell’indimenticabile “Dirty Dancing”, di“ Take My Breath Away” dell’intramontabile “Top Gun” o “ Every Thing i do, i do it for you” da “Robin Hood – Il principe dei Ladri” ed ancora “ Who wants to live Forever” colonna sonora del cult “Highlander”.

Non mancano i momenti strumentali in cui Antonella delizia il pubblico con delle delicate, quasi sussurrate interpretazioni piano e voce, sulle note di una romantica “When you say nothing at all” del celebre“Notting Hill”, di un’intensa “Unchained Melody” dell’iconico film “Ghost” e per i più giovani in sala del tema musicale “A thousand Years” tratto dalla saga di “Twilight”.

“My soundtracks” uno spettacolo unico nel suo genere che unisce musica, cinema, teatro all’insegna dei ricordi e delle emozioni, uno spettacolo da non perdere in cui lo spettatore ha modo di rivivere la propria storia personale e torna a casa con la voglia di scoprire queste grandi produzioni del passato.

