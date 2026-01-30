Il 27 gennaio 2026 segna una data importante per il territorio: è stato ufficialmente omologato il Lions Club Torchiarolo Valesio da parte di Lions Club International.

Un traguardo reso possibile anche grazie al fondamentale sostegno del Lions Club San Pietro Vernotico, che ha accompagnato il nostro percorso offrendo guida, competenze e supporto costante nella fase di costituzione. Con questo Club continueremo a lavorare in stretta sinergia, così come con tutti i Lions del distretto e della provincia di Brindisi, nella convinzione che la forza del servizio risieda nella collaborazione.

Il Lions Club Torchiarolo Valesio nasce con l’obiettivo di mettere al centro la comunità, promuovendo iniziative di solidarietà sociale, inclusione e crescita culturale. Crediamo in un volontariato fondato su responsabilità, ascolto e presenza concreta.

I nostri soci sono persone stimate, portatrici di valori morali e competenze professionali che metteranno al servizio del territorio con spirito di umiltà e rispetto. Insieme vogliamo contribuire a ridurre le distanze, offrire sostegno a chi è in difficoltà e costruire legami più forti nella nostra comunità.

Come recita il motto del Lions Club International: We Serve.

Oronzina Perrone

Presidente Lions Club Torchiarolo Valesio