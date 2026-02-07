Il Presidente della Camera di Commercio di Brindisi – Taranto, Vincenzo Cesareo, ha espresso apprezzamento per la nascita di Puglia Sky, la nuova compagnia aerea regionale promossa da imprenditori pugliesi, iniziativa che rappresenta un segnale concreto di fiducia nelle potenzialità del territorio e nella sua capacità di costruire autonomamente nuove opportunità di sviluppo.

«Accogliamo con favore – dichiara il Presidente – tutte le azioni che vanno nella direzione di ridurre il costo dei biglietti aerei, migliorare la mobilità di cittadini e imprese e rafforzare i collegamenti strategici della nostra regione con i principali hub nazionali. Un sistema realmente competitivo rappresenta il modo più diretto ed efficace per favorire condizioni più trasparenti e sostenibili, in particolare su collegamenti dove i costi hanno ormai superato soglie ragionevoli».

La Camera di Commercio sottolinea come il potenziamento del trasporto aereo sia decisivo per l’intero sistema economico provinciale e regionale. In un contesto in cui i collegamenti da e per i nostri territori restano ancora sfavorevoli, garantire connessioni rapide ed economicamente sostenibili diviene fattore chiave.

Particolare attenzione viene riservata alla piena valorizzazione delle infrastrutture esistenti. «Riteniamo strategico – prosegue il Presidente – lavorare per l’attivazione dell’aeroporto di Grottaglie, così come per l’ulteriore incremento dei collegamenti dall’aeroporto di Brindisi, infrastruttura centrale per lo sviluppo dell’area vasta ionica-adriatica di nostra competenza. Ogni intervento che rafforzi la rete aeroportuale pugliese va nella giusta direzione. Mi pare che Aeroporti di Puglia lavori bene per questo».

«Come Camera di Commercio di Brindisi – Taranto stiamo verificando le condizioni per supportare questo percorso, nel rispetto delle nostre competenze e funzioni, con l’obiettivo di favorire iniziative che producano benefici concreti per il tessuto imprenditoriale e per le nostre comunità. La crescita della mobilità significa crescita economica, attrattività e nuove opportunità per il territorio».

Taranto/Brindisi, 6 febbraio 2026