Con i primi bei tempi si iniziano a fare le prime scampagnate nei boschi. Questi oltre ai frutti,alle erbe e ai funghi,sono ricchi di tartufi ,un prodotto che molti hanno sentito nominare, per l’eccessivo costo o di averlo mangiato. Tutti pensano che il tartufo sia presente solo nel nord, invece i nostri boschi ne sono pieni….basta cercarli, a tal proposito l’Associazione Micologica del Salento – Veglie organizza un Corso di Formazione facoltativo rivolto a tutti coloro che desiderano sostenere l’esame presso la Regione Puglia per il rilascio del tesserino di autorizzazione alla raccolta dei tartufi.

Un percorso formativo dedicato ad appassionati e cercatori che vogliono prepararsi in modo completo e consapevole.

Programma del corso prevede:

* Normativa regionale vigente

* Biologia ed ecologia dei tartufi

* Tecniche di ricerca e raccolta sostenibile

* Salvaguardia delle tartufaie naturali

* Buone pratiche del raccoglitore

Le lezioni saranno tenute da micologi ed esperti del settore, con momenti di approfondimento e confronto.

Le date del corso saranno il

14 – 15 – 21 – 22 aprile 2026

Il corso si terrà presso la sede Gianna Rock – Via Fratelli Bandiera, Veglie (LE)

Il corso rappresenta un’importante opportunità di preparazione per affrontare con maggiore sicurezza l’esame regionale.

Al termine del percorso, è prevista una cena conviviale dedicata a tutti i corsisti.

Giada Amatori