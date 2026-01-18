Una notte segnata da due interventi dei vigili del fuoco e da un episodio che presenta chiari profili di gravità. Tra il quartiere Casale e il rione Perrino, a Brindisi, si sono verificati due incendi di autovetture e il danneggiamento di un altro mezzo raggiunto da colpi d’arma da fuoco.

Una squadra del Comando provinciale dei vigili del fuoco è intervenuta inizialmente intorno all’1.40 in via Marco Valerio, nel quartiere Casale, per un incendio auto. Le fiamme sono state spente e l’area è stata messa in sicurezza.

Poco dopo, alle 3.10 circa, un secondo intervento si è reso necessario in via Garigliano, al rione Perrino.

Qui l’incendio ha completamente avvolto una Fiat Punto, di proprietà di un residente della zona. Anche in questo caso i vigili del fuoco hanno provveduto allo spegnimento, mentre restano in corso gli accertamenti per stabilire l’origine del rogo.

Nel raggio di una ventina di metri dall’auto carbonizzata, è emersa un’ulteriore circostanza inquietante: una Suzuki Swift grigia presentava evidenti segni di colpi d’arma da fuoco. Il veicolo, appartenente a un altro residente, aveva il vetro anteriore destro e quello posteriore sinistro in frantumi. Sulla portiera anteriore destra e sulla parte frontale destra, tra ruota e cofano, erano visibili tre fori riconducibili, con ogni probabilità, a proiettili.

Nella mattinata successiva sono intervenuti gli agenti della Polizia locale di Brindisi e i poliziotti della Sezione Volanti. La Polizia locale si è occupata dell’auto incendiata, redigendo un verbale a carico dell’intestatario per l’assenza di revisione. Gli agenti della Polizia di Stato hanno invece avviato gli accertamenti investigativi sul veicolo colpito dai proiettili, che sarà sottoposto a sequestro e trasferito nel deposito giudiziale della ditta Tarantini.

Gli investigatori stanno ora lavorando per ricostruire movente e dinamica di quanto accaduto, valutando anche un possibile collegamento tra l’incendio dell’auto e l’azione armata, in un contesto che presenta tutti i caratteri di un atto intimidatorio.