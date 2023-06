“Aggressioni odierne al Cara di Restinco: preso a pugni sul volto l’unico operatore in turno” è l’oggetto di una lettera aperta inviata da Chiara Cleopazzo, Segretaria Provinciale FP Cgil alla Prefettura di Brindisi, al Consorzio Hera, alla Coop Approdo, allo Spesal ed agli organi di stampa.

Di seguito il testo integrale della denuncia:

Da diverso tempo la FP CGIL denuncia la presenza di un solo operatore in turno nel pomeriggio presso il Cara di Restinco.

Come avevamo preannunciato e scritto più volte a tutela dei lavoratori e dell’utenza , oggi si è palesata la reale problematica in tutta la sua drammaticità: uno stuolo di ospiti poco inclini alla disciplina ha creato dei tafferugli e l’operatore in turno per dividerli è stato a sua volta aggredito.

Attualmente il dipendente è presso il PS del Perrino di Brindisi in attesa di essere visitato poichè portatore di lesioni alla sua persona.

Pertanto, poichè un solo operatore non può gestire 100 ospiti – MINORI – per turno, né potrebbe effettuare una manovra di primo soccorso da solo, si richiede immediato intervento teso a scongiurare che per il futuro possano nuovamente accadere episodi quale quello di oggi

Quanto verificatosi nella serata odierna era stato da noi ampiamente denunciato a più battute chiedendo di potenziare la presenza degli operatori in turno che , al momento, non riescono neppure a coprire le ore contrattuali, atteso che la popolazione residente di tale centro di accoglienza è oltrettutto prevalentemente minorile.

Dunque a tutela di questi bambini/ragazzi e della salute e sicurezza dei lavoratori incardinati chiediamo alla Prefettura di intervenire ed agli Organi deputati al controllo di vigilare sulla effettiva applicazione della normativa sulla sicurezza nei posti di lavoro affinchè tali episodi non possano più verificarsi