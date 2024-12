La musica dà il benvenuto al 2025 al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi con un concerto speciale che unisce l’energia dei giovani musicisti al talento di Mirko Signorile, pianista e compositore tra i più apprezzati della scena musicale internazionale. Si rinnova mercoledì 1 gennaio, alle ore 18.30, il tradizionale “Concerto per il Nuovo Anno”, promosso dall’Amministrazione comunale di Brindisi, organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi e cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione – POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8. Il concerto è firmato dall’Orchestra Sistema Musica, compagine formata da bambini e ragazzi dai 6 ai 15 anni e diretta dal Maestro Antonio Martino. Conduce la serata il giornalista Antonio Celeste.

I biglietti – posto unico, 3 euro – sono disponibili solo presso il botteghino del Teatro, aperto martedì 31 dicembre dalle ore 11 alle 13 e mercoledì 1 gennaio dalle 17 alle 18.30.

La scelta di affidare a giovani musicisti il compito di inaugurare l’anno non è casuale. In un tempo che guarda con preoccupazione alle sfide del presente, l’energia e la freschezza dei bambini rappresentano una promessa di speranza e di rigenerazione sociale. L’Orchestra Sistema Musica, conosciuta anche come Orchestra SMA, incarna questa visione con un progetto che va oltre la musica puntando a costruire percorsi di inclusione e crescita personale attraverso l’arte orchestrale. Ispirata alla metodologia ideata dal musicista ed economista venezuelano José Antonio Abreu, questa esperienza educativa si fonda sulla musica d’insieme come strumento di coesione e sviluppo sociale.

Il repertorio del concerto è stato selezionato con cura per esaltare le qualità dei giovani musicisti e offrire al pubblico un’esperienza coinvolgente e festosa. Dopo i saluti istituzionali, ad aprire e chiudere la serata sarà lo straordinario piano solo di Mirko Signorile, che interpreterà brani di propria composizione (“Kintsugi”, “Oceano”, “Deep sea”, “A part of me”, “For a film”), compresa una sorpresa finale, aggiungendo una nota di eleganza e raffinatezza al concerto.

Il programma dell’orchestra si apre con la “Marcia” da “Lo Schiaccianoci” di Pëtr Il’ič Čajkovskij, un brano che incarna lo spirito festivo e fiabesco delle celebrazioni natalizie. Con le sue melodie vivaci e i ritmi incalzanti, la marcia evoca immediatamente la magia del celebre balletto. Segue una serie di composizioni di Robert Meyer: la “Sinfonia in miniatura”, con le sue linee melodiche semplici e luminose, è una perfetta introduzione alle possibilità orchestrali dei giovani musicisti. La “Marcia”, con il suo ritmo scandito e solenne, mette alla prova la precisione dell’orchestra, mentre il “Piccolo Largo” regala un momento di dolcezza e contemplazione. Il “Minuetto” è un delicato omaggio alla danza classica, e il “Piccolo Canone” chiude questo ciclo con una struttura musicale giocosa e ingegnosa.

L’atmosfera si sposta poi verso i fasti della Vienna ottocentesca con il “Valzer viennese” di Émile Waldteufel. Le sue melodie eleganti e il ritmo fluttuante trasportano il pubblico nelle sale da ballo di una Vienna romantica e spensierata. Spirito che anima anche il celebre “Il bel Danubio blu” di Johann Strauss Jr., un autentico simbolo culturale che incarna l’eleganza e la grandezza dell’Impero austro-ungarico. La sua melodia fluida e imponente invita a un ballo immaginario lungo le rive del Danubio. Il “Valzer” è un invito a riscoprire la bellezza di un’epoca nella quale la musica e la danza erano espressioni di leggerezza e gioia di vivere. Questo spirito continua ad animare la performance dei giovani musicisti, che restituiscono con freschezza e vigore il carattere senza tempo di questi capolavori.

Il “Valzer di Natale” di Robert Meyer aggiunge una nota festosa al programma, mentre la “Polka op. 163” di Waldteufel introduce un ritmo vivace e brioso, ideale per esprimere l’energia dei giovani orchestrali.

Il viaggio musicale prosegue con un’incursione nella musica barocca. La “Marcia” di Georg Friedrich Haendel è solenne e maestosa, mentre il “Concerto in Mi Maggiore” di Antonio Vivaldi, con il suo primo movimento brillante e incalzante, è un perfetto esempio di virtuosismo barocco. Il primo movimento del “Concerto brandeburghese n. 5” di Johann Sebastian Bach offre un dialogo complesso e affascinante tra le diverse sezioni dell’orchestra.

Il clima della festa ritorna con il celebre “Can Can” di Jacques Offenbach, una danza vivace e irriverente che strappa sempre un sorriso al pubblico. Il concerto si conclude con “Jingle Bells” di James Pierpont, uno dei canti natalizi più amati e riconoscibili al mondo: questa melodia, con il suo ritmo allegro e incalzante, evoca l’immagine delle slitte che corrono sulla neve, i campanelli tintinnanti e la gioiosa atmosfera delle feste.

Il “Concerto per il Nuovo Anno” disegna dunque un ponte tra tradizione e presente, tra la solennità del repertorio classico e l’energia delle nuove generazioni. Un’apertura che affida alle mani e ai cuori dei più giovani il compito di ispirare fiducia e rinnovamento, ricordando a tutti che la musica è, prima di tutto, una promessa di bellezza e di comunità. Un appuntamento da non perdere che inaugura l’anno con una sinfonia di speranza e di gioia condivisa.

Si comincia alle ore 18.30

Durata dello spettacolo: 60 minuti (tempo unico)

Info T. 0831 562 554 e botteghino@nuovoteatroverdi.com

Il programma del concerto è così articolato:

Mirko Signorile – Piano solo

Orchestra SMA

Pëtr Il’ič Čajkovskij, Marcia da Lo Schiaccianoci

Robert Meyer, Sinfonia in miniatura

Marcia

Piccolo Largo

Minuetto

Piccolo Canone

Émile Waldteufel, Valzer viennese

Johann Strauss Jr., Il bel Danubio blu – Valzer

Robert Meyer, Valzer di Natale

Émile Waldteufel, Polka op. 163

Georg Friedrich Haendel, Marcia

Antonio Vivaldi, Concerto in Mi Maggiore – 1° tempo

Johann Sebastian Bach, Concerto brandeburghese n. 5 – 1° tempo

Jacques Offenbach, Can Can

James Pierpont, Jingle Bells

Mirko Signorile – Piano solo

