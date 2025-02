Al Dottor Eugenio Sabato e tutto il personale dell’U.O.C. di Pneumologia

con il cuore colmo di gratitudine, la famiglia di Cosimo Bruno desidera esprimere il più sincero e profondo ringraziamento a tutto il team medico, infermieristico, O.S.S. è tutto il personale, nessuno escluso, dell’Unità Operativa di Pneumologia dell’ospedale Perrino di Brindisi.

In un momento così difficile per la nostra famiglia, abbiamo trovato in voi professionisti di straordinaria competenza, ma, soprattutto, persone di grande umanità e sensibilità. La vostra dedizione, la vostra attenzione costante e il vostro instancabile impegno ci hanno regalato enorme conforto e sicurezza.

Ogni gesto di cura, ogni parola di sostegno e ogni sguardo di incoraggiamento resteranno indelebili nei nostri cuori. Per questo vi saremo sempre riconoscenti.

Grazie per tutto ciò che fate ogni giorno, con amore e dedizione, per chi soffre.

Con affetto e riconoscenza,

Famiglia Cosimo Bruno