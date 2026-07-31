La Dinamo Basket Brindisi comunica di aver raggiunto un accordo con Paolo Mazzeo per il rinnovo del contratto che lo legherà al club anche nella stagione sportiva 2026/2027.

Guardia brindisina, Mazzeo continuerà a far parte del roster biancoblù dopo essere rientrato a stagione in corso nel campionato 2025/2026.

Paolo ha vestito la maglia della Dinamo dalla stagione 2021/2022 alla stagione 2023/2024, annata dell’esordio del club in Serie B Interregionale. Nel corso di quel triennio ha contribuito al percorso di crescita della società, prendendo parte alle due promozioni consecutive conquistate con la vittoria dei campionati di C Silver e C Gold.

Nella stagione 2022/2023 ha inoltre conquistato il titolo regionale Under 19 con la Dinamo, chiudendo il campionato con un percorso perfetto di 15 vittorie in altrettante partite.

Dopo l’esperienza maturata lontano da Brindisi, Mazzeo è tornato a vestire la maglia biancoblù nel corso della stagione 2025/2026, mettendosi nuovamente a disposizione dello staff tecnico e dei compagni.

Con il suo rinnovo, la Dinamo conferma un atleta che conosce bene l’ambiente e che continuerà a dare il proprio contributo all’interno del gruppo in vista del prossimo campionato di Serie B Interregionale.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi