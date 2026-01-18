Il Partito Democratico di Carovigno ribadisce la propria ferma contrarietà all’ipotesi di ampliamento della discarica di Contrada Formica, una decisione che riteniamo profondamente sbagliata sul piano ambientale, sanitario e politico.

Non si tratta di una scelta tecnica né di una risposta temporanea a un’emergenza, l’ampliamento della discarica incide su un territorio già fragile e coinvolge direttamente le comunità di Carovigno, San Vito dei Normanni e Brindisi, con effetti potenzialmente duraturi sulla qualità della vita e sulla salute dei cittadini. L’impianto insiste in un’area che da anni subisce una forte pressione ambientale, suolo e falda risultano già compromessi a causa della concentrazione di attività impattanti. In questo contesto, l’ulteriore ampliamento della discarica rischia di aggravare criticità esistenti e di rafforzare una visione del territorio come spazio da sacrificare per la gestione delle emergenze.

La vicinanza con la Riserva naturale di Torre Guaceto, inoltre, rappresenta un ulteriore elemento di criticità, che dovrebbe imporre scelte improntate alla massima prudenza.

Anche senza allarmismi, è evidente che in un’area già segnata da compromissioni ambientali il principio di precauzione non può essere aggirato o ridotto a un dettaglio. Le conseguenze di questa scelta non riguardano solo l’ambiente, ma investono l’agricoltura, la sicurezza delle produzioni locali, l’attrattività del territorio e la salute delle comunità coinvolte.

Il richiamo alla riduzione dei costi di smaltimento o al contenimento della Tari non può diventare l’argomento centrale di una decisione che scarica su territori già fragili il peso di scelte sbilanciate.

Il Partito Democratico di Carovigno, come già fatto in passato, ha partecipato alle mobilitazioni e si è opposto con determinazione a ogni ipotesi di ampliamento della discarica.

Oggi ribadiamo quella posizione, in coerenza con le scelte assunte dal Comune di Carovigno e dal Comune di San Vito dei Normanni.

Riteniamo necessario che i Comuni interessati e la Provincia di Brindisi intervengano con decisione nel procedimento in corso, facendo valere il proprio ruolo istituzionale nella tutela del territorio condiviso. Scelte di questa portata non possono essere orientate dalle esigenze di un solo Comune né scaricate su più comunità.

Il Partito Democratico di Carovigno continuerà a battersi, dentro e fuori le istituzioni, per la difesa del territorio e della salute dei cittadini, contro una logica emergenziale che da troppo tempo penalizza sempre le stesse aree.

Luigi Bennardi

Segretario PD Carovign