I lavori di rifacimento della pavimentazione di Piazza Mercato sono stati conclusi in pochi giorni, arrecando il minor disagio possibile ai commercianti della zona, che ringraziamo per la collaborazione. Ciò, è stato possibile grazie all’impegno dell’assessorato ai Lavori Pubblici, dell’assessorato alle Attività Produttive, Polizia Municipale oltre che alla collaborazione dell’Acquedotto Pugliese.

L’avvio dei lavori era inizialmente previsto per il mese di luglio. Onde evitare di arrecare ulteriori disagi alle attività commerciali e operatori ortofrutticoli, si è chiesto ad AQP di anticipare alla scorsa settimana gli interventi, che con grande solerzia sono terminati dimezzando i tempi di cantierizzaione previsti in origine. Un esempio di efficienza amministrativa, di collaborazione tra enti e di coinvolgimento dei cittadini che vogliamo riproporre come metodo di lavoro nei prossimi anni.

