Presentato con una conferenza stampa, svolta nella Sala di rappresentanza a Palazzo di Città, il ricco cartellone della stagione concertistica 2024-25 dell’associazione Fasanomusica.

A fare gli onori di casa l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli che, nel porgere i saluti istituzionali ai numerosi intervenuti, ha elogiato l’attività ultraquarantennale dell’associazione Fasanomusica.

«Oggi anno Fasano attende gli appuntamenti a teatro firmati Fasanomusica – dice l’assessore alla Cultura Cinzia Caroli – un’occasione in cui qualità, pregio e bellezza si intrecciano creando un’offerta di cui davvero andare fieri. L’Amministrazione comunale, come ogni anno, patrocina questo progetto sostenendo parte dei costi della rassegna e concedendo lo spazio del Teatro Sociale per i concerti aperitivo che rappresentano una vera chicca, e questo perché se ne ravvisa l’interesse pubblico soprattutto in termini di grande valore educativo che queste proposte hanno pet tutti e per i più giovani in particolare».

A presentare la conferenza il vicepresidente dell’associazione Fasanomusica Emma Castellaneta, che ha introdotto il presidente della Commissione Bilancio della Regione Puglia Fabiano Amati, il quale nel suo intervento ha evidenziato quanto le stagioni concertistiche del sodalizio fasanese hanno contribuito ad un innalzamento del livello culturale del paese negli ultimi 40 anni.

È toccato al giornalista e critico musicale Ugo Sbisà entrare nel dettaglio dei dodici appuntamenti in cartellone che si svolgeranno presso il Cinema Teatro Kennedy, ad eccezione del Concerto di Capodanno presso Borgo Egnazia e i Concerti Aperitivo presso il Teatro Sociale.

Il primo appuntamento è il Concerto inaugurale, sabato 26 ottobre, con l’Orchestra 131 Basilicata diretta dal maestro Giovanni Pelliccia (docente del Conservatorio “Piccinni” di Bari) con il violista solista Simon Zhu, vincitore del Premio Paganini 2023.

Il secondo appuntamento è venerdì 8 novembre con Francesco Sarcina, leader del gruppo Le Vibrazioni, che si esibirà con il supporto dell’Orchestra della Magna Grecia.

Venerdì 22 novembre salirà sul palco il trio “Euphonia Suite” con Eugenio Finardi (voce), con i due talenti pugliesi Raffaele Casarano (sassofono) e Mirko Signorile (pianoforte) in cui alcuni grandi successi di Finardi sono riarrangiati in chiave “flow” e gli spartiti originali lasciano spazio all’improvvisazione e alle emozioni.

Grande appuntamento sarà venerdì 13 dicembre con lo spettacolo “Quando un musicista ride” con Elio, storico frontman di Elio e le Storie Tese, e una band di giovanissimi talenti costituita da Alberto Tafuri (pianoforte), Matteo Zecchi (sassofono), Giulio Tullio (trombone), Pietro Martinelli (basso e Contrabbasso) e Martino Malacrida (batteria). L’ensemble ripercorrerà l’immenso patrimonio musicale dei cantautori degli anni Sessanta in un mix di musica, teatro e cabaret.

Venerdì 3 gennaio 2025 ci sarà il consueto appuntamento del Concerto di Capodanno presso Borgo Egnazia con l’Orchestra Sinfonica della Radio Nazionale Ucraina (OSRNU) diretta dal maestro Volodymyr Sheiko.

Il 31 gennaio si torna al Kennedy con il concerto della splendida voce di Simona Molinari accompagnata dall’Orchestra della Magna Grecia.

Venerdì 14 febbraio è in cartellone il concerto di Daniele Di Bonaventura con Band’Union. Il musicista di esibirà al bandoneon accompagnato da Marcello Peghin (chitarra), Felice Del Gaudio (contrabbasso) e Alfredo Laviano (percussioni).

Torna ad esibirsi a Fasano il poliedrico percussionista Simone Rubino con lo spettacolo “L’antico e il moderno” venerdì 7 marzo.

Chiude la stagione concertistica al Kennedy, lunedì 14 aprile, lo spettacolo di danza della RBR Dance Company “The Man – The Passion of the Christ” per la regia di Cristiano Fagioli.

Domenica 11 maggio si inaugura il format dei Concerti Aperitivo al Teatro Sociale incentrati sulla musica da Camera e sui giovani talenti. Il primo concerto è “Rapporto epistolare tra due geni L. Van Beethoven e W. Goethe” con Vincenzo Mariozzi (clarinetto), Francesco Mariozzi (violoncello), Eugenia Tamburri (pianoforte), Giancarlo Luce (voce recitante).

Domenica 18 maggio lo spettacolo “Fantasia-Improvviso: estemporanea perfezione della forma” con il pianista Maurizio Carlo Moretta.

Infine, domenica 25 maggio concluderanno la stagione i due giovani talenti pugliesi: Paride Losacco al violino e Claudia Lamanna all’arpa.

Per gli appuntamenti saranno previsti abbonamenti al costo di 150 euro per i dodici appuntamenti e di 80 euro per gli studenti. Al momento sarà possibile acquistare gli abbonamenti presso il sito ufficiale dell’associazione e la Cartolibreria Carparelli a Fasano.

Prima del piccolo aperitivo preparato presso il Caffè Bella Napoli, la vicepresidente Emma Castellaneta ha ringraziato gli sponsor per il costante sostegno e, in particolare, il compianto Giacomo Rosato scomparso a giugno scorso.

Ufficio Stampa

Città di Fasano