Promuovere la città di Brindisi e la sua cultura nel mondo: è questo l’obiettivo dell’iniziativa che venerdì 16 giugno vedrà collaborare insieme l’Istituto di Cultura Salentina e il Polo Biblio-museale di Brindisi, con la partecipazione dell’IPSSS “F. Morvillo-Falcone”.

I tre enti accoglieranno, infatti, dalle 9.30 alle 13.00, una delegazione di 46 tra studenti e professori del corso per la terza età dell’Università Pablo de Olavide di Siviglia, che saranno guidati alla scoperta della storia e del patrimonio architettonico e archeologico di Brindisi.

L’esperienza culturale e turistica partirà dalla scalinata che conduce alle famose Colonne romane di Brindisi per proseguire poi nelle sale del Museo archeologico “F. Ribezzo” che conserva la storia millenaria della città, soffermandosi in particolare sui famosi e prestigiosi bronzi di Punta del Serrone. Si proseguirà poi verso Palazzo Nervegna, con la sua Sala del Capitello, per concludere il percorso presso gli scavi di San Pietro degli Schiavoni.

Per l’occasione sarà presentato alla delegazione l’iconico “Abito cartolina”, simbolo di eleganza e appartenenza al territorio e alla città di Brindisi, realizzato dagli studenti del settore moda dell’IPSSS “F. Morvillo-Falcone”.

COMUNICATO STAMPA POLO BIBLIO-MUSEALE DI BRINDISI