Il poltronificio del governatore Michele Emiliano non conosce confini, se non quelli del territorio brindisino, ancora una volta mortificato. Si apprende infatti che il sostituto di Tiziano Onesti all’interno del cda di Aeroporti di Puglia sarà Domenico Vitto, sindaco di Polignano a Mare e presidente di Anci Puglia. Ma soprattutto uomo fedele a Emiliano, e in quanto tale premiato con una comoda e prestigiosa poltrona, nonostante il sindaco di Polignano non risulti avere particolari esperienze nel mondo manageriale, men che meno in quello dei trasporti. La caratteristica principale che rende Vitto adatto a quel ruolo è che, dato che volgono al termine i suoi due mandati da sindaco e quello da presidente dell’Anci, ha bisogno di un’altra poltrona da occupare, ed Emiliano ne trova sempre una libera per i suoi amici. Peccato che questo avvenga in spregio delle competenze e delle legittime richieste di territori come quello di Brindisi, che nonostante ospiti uno degli hub aeroportuali più importanti del Mezzogiorno, si ritrova senza rappresentanti nel cda. Ma questa è una storia che i brindisini ed i tanti validi professionisti di questa provincia conoscono fin troppo bene.

Gianluca Quarta, Consigliere comunale di Forza Italia Brindisi