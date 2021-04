In Brindisi, i Carabinieri della locale Compagnia-Sezione Radiomobile, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato un 30enne del luogo per furto aggravato di energia elettrica. In particolare, l’uomo ha collegato l’impianto elettrico della propria abitazione direttamente alla rete elettrica pubblica, effettuando un bypass tale da eludere il contatore Enel ivi installato e sottraendo energia per un valore di circa 51.000,00 Euro.ì