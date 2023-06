Sabato 24 giugno, alle ore 18.30, presso il Castello di Carovigno, verrà presentato il volume “Giardini pubblici storici della Puglia” (II edizione), a cura di Giacinto Giglio.

L’iniziativa punta i riflettori sul patrimonio di bellezza naturale, arte e cultura quali le ville, i parchi e i giardini, “luoghi d’incontro della città, all’interno della quale si riversano i ricordi, la storia e l’immagine della comunità”.

L’incontro sarà aperto dai saluti da parte del sindaco del Comune di Carovigno Massimo Lanzilotti, della presidente della ETS Le Colonne ente gestore del Castello, Anna Cinti, della presidente di Italia Nostra – Sezione di Brindisi Maria Ventricelli e del presidente Ordine Architetti P.P.C. della provincia di Brindisi Maurizio Marinazzo.

Previsti gli interventi della presidente Italia Nostra – Sezione Messapia Ilaria Pecoraro e

del presidente della Associazione di Promozione Sociale di Carovigno “Liberi di…” Enrico Gallisaj.

Il libro

Non solo verde, non solo natura: la villa (così si chiama comunemente in Puglia il giardino pubblico) nasce come luogo sociale, come spazio di svago e d’incontro per tutti i cittadini. Al valore delle architetture paesaggistiche, che pure esprimono il gusto del tempo e del luogo che le ha generate, si affianca – ed emerge – la peculiarità di ogni realtà cittadina. Nella villa la comunità racconta se stessa: ricorda i propri eroi caduti in guerra, celebra i propri figli illustri, rappresenta la propria ricchezza e le proprie ambizioni. Ogni giardino, pur nella tipicità di alcuni elementi, rappresenta dunque un unicum, un patrimonio di bellezza naturale, arte, cultura da conoscere, rispettare e tutelare. Italia Nostra, sostenuta dalla Regione Puglia – assessorato al Mediterraneo, Cultura e Turismo, solleva il velo su questo capitale poco noto della Puglia, oggetto spesso di interventi poco attenti. La speranza è che tutti, cittadini e istituzioni, si sentano finalmente coinvolti in un uso consapevole, condiviso e responsabile di un patrimonio che racconta la nostra storia.

Il curatore arch. Giacinto Giglio

Architetto, urbanista specializzato in pianificazione ambientale e restauro dei monumenti, membro del Consiglio Nazionale di Italia Nostra.

Si rende noto che, oltre al volume cartaceo, tutte le schede dei giardini di Puglia sono consultabili sul sito www.giardinidellapuglia.it.

Per ulteriori info o per la prenotazione:

Telefono: 379 1092451

email: castellodicarovigno@gmail.com

www.castellodicarovigno.it