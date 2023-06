“L’amministratore unico dimissionario di Santa Teresa Spa, Giuseppe Marchionna, mi ha comunicato nel pomeriggio di oggi di aver firmato una determina con cui, dando seguito alla sospensione disposta l’1 giugno scorso, ha deciso di revocare i nuovi inquadramenti al livello superiore per alcuni dipendenti della società partecipata e di darne immediatamente comunicazione ai lavoratori interessati”: è quanto dichiara il presidente dell’Amministrazione provinciale di Brindisi, Toni Matarrelli.

“Apprezzo la tempestività con cui l’amministratore unico ha colto il mio invito odierno a esprimersi, in un senso o nell’altro, in maniera definitiva su quella determina rimasta in sospeso e, mantenendo l’impegno assunto, all’inizio della prossima settimana nominerò il nuovo amministratore di Santa Teresa Spa”, conclude Matarrelli.

COMUNICATO STAMPA PROVINCIA DI BRINDISI