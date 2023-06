Di seguito le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano per la scomparsa di Silvio Berlusconi: “Silvio Berlusconi è stato per me un avversario politico formidabile, ma anche una persona affettuosa e gentile in ogni occasione in cui l’ho incontrato e gli ho parlato.

Aveva una concezione della vita piena e senza paura, persino delle profonde contraddizioni che ha scelto o che non ha potuto evitare.

Le ha vissute con spirito ironico e con grande capacità politica, imprenditoriale e umana.

Ha subito furibondi attacchi reagendo con forza sovrumana e con la tristezza di chi non ha avuto tutto l’amore che avrebbe desiderato.

Sono addolorato come credo moltissimi italiani e avrei voluto salutarlo prima che se ne andasse, ma il pudore di disturbarlo e la speranza che stesse meglio mi hanno frenato.

Nei libri di storia avrà molte pagine di grande importanza.

Esprimo alla sua famiglia, alla comunità di Forza Italia e a tutti i suoi cari, le condoglianze mie personali e della Regione Puglia”.



Mauro D’Attis – Parlamentare Forza Italia

Ciao Presidente, è stato un onore collaborare con te. La storia ti risarcirà. Dolore per la tua scomparsa. Tanto dolore.

🖤



Dichiarazione dei consiglieri regionali di Forza Italia Paride Mazzotta, Napoleone Cera, Paolo Dell’Erba e Massimiliano Di Cuia.

“Abbiamo avuto l’onore di avere il più grande dei leader che ci ha sostenuto fino alla fine. Il nome di Silvio Berlusconi resterà nella storia, ma ha orientato anche tutta la nostra vita ed esperienza politica. Oggi è una brutta giornata per noi e per l’Italia, un dolore immenso. Riposa in pace, Presidente. Te lo meriti. Ci mancherai sempre e grazie per quello che hai fatto per il Paese e per Forza Italia”.

“Il PD pugliese ha deciso di rinviare tutte le iniziative pubbliche dei prossimi giorni in rispetto alla dipartita di Silvio Berlusconi.

Rivolgiamo un caloroso abbraccio a tutta la comunità di Forza Italia e sentite condoglianze alla famiglia per la grave perdita.

Berlusconi è stato un avversario politico che abbiamo sempre contrastato, ma in questo momento rivolgiamo un grande rispetto a un protagonista della storia di questo Paese”.

Lo dichiara Domenico De Santis, segretario del Partito Democratico Puglia

Di seguito il cordoglio del gruppo regionale di Fratelli d’Italia

“La scomparsa di Silvio Berlusconi ci addolora profondamente. Oggi leader di Forza Italia, alleato serio e importante, ma per alcuni di noi politico di riferimento per tanti anni. La divisione, però, non ha mai fatto venir meno la stima e l’affetto verso l’uomo, che oggi mancherà non solo al popolo del centrodestra, ma a tutta l’Italia”

Di seguito la nota del consigliere e capogruppo de “La Puglia domani”, Paolo Pagliaro:

“Silvio Berlusconi è stato per me un modello, come politico e come editore Tv, un genio, un visionario, un vincente.

In entrambi i ruoli ha raggiunto una grandezza ineguagliabile, e lascia un vuoto enorme. Quando ho deciso di fare televisione, a 29 anni come lui, ho seguito la sua idea innovativa di tv. Volevo che la mia fosse una piccola Canale 5, ed ho iniziato il tg di TeleRama nello stesso giorno del Tg5.

“In seguito Berlusconi è diventato per me anche un riferimento politico: ho amato subito la sua cultura liberale e democratica, mi ha conquistato il suo modo di intendere la politica al servizio dell’Italia e degli italiani. Per lui non era una professione ma una missione.

“Ricordo la straordinaria affabilità con cui mi accolse nella prima visita ad Arcore: dopo venti minuti di colloquio eravamo amici ed era come se ci conoscessimo da una vita. Mi stupirono la sua semplicità, la simpatia umana e la capacità di relazione, il suo intuito straordinario nel riconoscere e valorizzare i talenti.

In qualsiasi campo si sia cimentato, Silvio Berlusconi è stato sempre il numero uno: anche nello sport, dove ha ottenuto successi difficilmente replicabili e con il suo Milan è salito sul tetto del mondo.

“La storia renderà omaggio a questo grande uomo.

“Un grande Italiano.”