Nella mattinata di ieri, a seguito di un’attività congiunta posta in essere in località Torre Santa Sabina del comune di Carovigno, i militari della Sezione di Polizia Marittima della Capitaneria di Porto, i militari della dei Stazione Carabinieri di Carovigno e personale della Polizia Locale di Carovigno, hanno sottoposto a sequestro una struttura balneare.

Il sequestro probatorio è stato disposto dalla Procura della Repubblica di Brindisi, con decreto a firma del Procuratore Aggiunto della Repubblica Dott. Antonio Negro, allo scopo di effettuare gli accertamenti tecnici necessari a chiarire tutte le incongruenze e le violazioni di legge riscontrate. In particolare, veniva constatata la realizzazione di opere in assenza di autorizzazioni demaniali, edilizie e paesaggistiche. Inoltre, dalle verifiche si accertava l’uso difforme della concessione demaniale.

Ancora una volta, la sinergia tra le forze dell’Ordine è stata fondamentale per un’efficacia attività di contrasto all’illegalità.

L’operazione in questione costituisce l’ultima in ordine di tempo, di numerosi controlli svolti di recente finalizzati alla tutela dell’ambiente costiero e del paesaggio.

COMUNICATO STAMPA CAPITANERIA DI PORTO BRINDISI