Nella stessa serata, gli agenti hanno sequestrato un circolo/bar/sala giochi privo di qualsiasi titolo autorizzativo. Il locale, in realtà uno scantinato senza uscite di sicurezza e in totale violazione delle norme vigenti, per le sue caratteristiche strutturali non avrebbe mai potuto ottenere alcuna autorizzazione amministrativa. La sua apertura rappresentava un rischio concreto per l’incolumità e la sicurezza pubblica, anche per la possibile presenza incontrollata di avventori. Il risultato è stato raggiunto grazie all’attività congiunta della Polizia di Stato, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e dell’ASL di Ostuni. Il gestore è stato immediatamente denunciato e il locale è stato sottoposto a sequestro amministrativo.

Gli episodi appena descritti, si inseriscono nel più ampio contesto delle attività di prevenzione e controllo del territorio predisposte dal Questore di Brindisi, che proprio nella serata del 22 gennaio scorso, per garantire una maggiore sicurezza alla popolazione, ha voluto un dispositivo di sicurezza interforze, con l’impiego congiunto di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Locale supportato da un’unità cinofila, finalizzato a rafforzare le attività di prevenzione generale, il controllo del territorio e la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Nel corso dell’attività di prevenzione e controllo del territorio sono state identificate e controllate complessivamente 246 persone e 145 veicoli, oltre anche ad alcuni esercizi commerciali ove sono state contestate sanzioni amministrative. Inoltre, sono state contestate anche quattro violazioni per possesso di sostanze stupefacenti per uso personale ed elevate sette sanzioni per violazioni al Codice della Strada con il ritiro di due patenti di guida.

L’attività svolta conferma l’impegno costante delle Forze dell’Ordine nel garantire sicurezza e legalità, assicurando una presenza coordinata e qualificata sul territorio, con particolare attenzione al contrasto di situazioni di illegalità che possono incidere sull’ordine pubblico e sulla sicurezza delle persone.