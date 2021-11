Sabato 06 Novembre 2021 nella città di Brindisi presso l’auditorium dello storico Museo Archeologico Provinciale “Francesco Ribezzo” si è tenuta la cerimonia di consegna della “Charter” al Club Inner Wheel “Brindisi Sveva Filia Solis”, che suggella la nascita di una nuova realtà associativa nel nostro territorio. Alla presenza di alcune fra le più alte cariche dell’Inner Wheel Italia, accorse numerose dal Direttivo nazionale e dal Distretto 210, e delle autorità rotariane e civili, la cerimonia si è svolta in un clima gioioso e coinvolgente, caratterizzata da due momenti focali: il suggestivo rito dell’accensione delle cinque candele e quello in cui alle socie è stata apposta la spilletta simbolo dell’International Inner Wheel. Nel corso dell’evento la Presidente Dorina Morroi ha tenuto un sentito discorso nel quale, oltre a ringraziare la madrina e promotrice Carmelina Casamassima Cafiero, il club padrino Brindisi C.A.R.F. e la Chairman all’Espansione distrettuale Trofimena Forte per il supporto fornito, ha sottolineato la voglia delle tredici giovani socie di mettere a disposizione le proprie competenze e professionalità per la realizzazione di service di valore sociale, culturale ed educativo che siano un valore aggiunto e concreto alle necessità della cittadinanza.