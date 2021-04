La lettura, oltre ad essere uno straordinario strumento di libertà ed autonomia, rappresenta pienamente un bene comune su cui puntare per la crescita culturale dell’individuo e della società. E attraverso le pagine di un buon libro e la volontà di impegnarsi nella diffusione della cultura che la Taberna Libraria di Latiano intende onorare, con una iniziativa che mira direttamente al cuore, l’appuntamento del prossimo 23 aprile data in cui ricorrerà la “Giornata mondiale del libro e del diritto di autore”.

In occasione della ricorrenza, nata in Spagna agli inizi del ‘900 e che dal 1996 la Conferenza Generale dell’Unesco ha esteso in tutto il mondo, il contenitore culturale latianese, in collaborazione con De Vivo Home Design e nel rispetto della tradizione catalana dove usanza vuole che nel corso della giornata sia regalato un libro accompagnato da una rosa, invita il popolo dei lettori a scambiarsi/donare un libro abbinato appunto a quello che è considerato il fiore per eccellenza, la rosa appunto, che sarà offerta dai ragazzi dell’Associazione “Da Grande”.

A questo proposito, proprio a partire da venerdì 23 fino a venerdì 30 aprile, tutti gli interessati a donare un libro potranno mettersi in contatto con la Taberna Libraria inviando una e-mail all’indirizzo tabernalibraria@libero.it, un messaggio Whatsapp al numero 3497185690 o attraverso Messenger sulla pagina Facebook Taberna Libraria Latiano. Una volta raccolte le adesioni, l’ApeCar della libreria di Via Torre S.S. passerà nei comuni di Francavilla Fontana, Oria, Torre Santa Susanna, Erchie e San Michele Salentino, a raccogliere i libri dei donatori, per poi consegnarli ai destinatari in giorni e orari che saranno comunicati direttamente dagli organizzatori (il tutto nel pieno rispetto delle norme igieniche ed antiCovid: sanificazione del libro, imbustamento e consegna).

Nell’intento di diffonderne la conoscenza di queste interessanti tradizioni e spiegare le motivazioni che hanno portato alla scelta di attivare questo nuova iniziativa, la Taberna Libraria ha inteso promuovere la realizzazione di un interessante approfondimento attraverso una diretta streaming sulla propria pagina facebook (facebook.com/taberna.librarialatiano) interamente dedicata alla “Giornata mondiale del libro e del diritto di autore” e in programma giovedì 22 aprile 2021 alle ore 19.

L’ incontro culturale, che sarà condotto dal giornalista brindisino Nico Lorusso vedrà in collegamento il Presidente della Associazione “Da Grande”, Marialuisa Gaglione, la Dirigente Scolastica Luisa Pezone, il responsabile area eventi di Taberna Libraria Paolo Legrottaglie e la docente di lingua spagnola Doris Micelli a cui vanno un affettuoso ringraziamento e il merito di aver accompagnato con entusiasmo l’organizzazione di questa affascinante avventura di origine spagnola.

L’idea della “Giornata mondiale del libro”, il cui obiettivo è quello di promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la protezione della proprietà intellettuale attraverso il copyright, ha origine in Catalogna, dove il 23 aprile “Día del Libro” e festività di San Giorgio, molto sentita da quelle parti, viene appunto offerta una rosa per ogni libro venduto. La scelta della data è simbolica, nello stesso giorno sono infatti morti tre grandi esponenti della letteratura mondiale come Garcilaso Inca de la Vega, Miguel de Cervantes e William Shakespeare.

SUMMER TIME – ANIMAZIONE & SPETTACOLO / Settore Promozione & Ufficio Stampa