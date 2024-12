Sarà dedicato al Giubileo il tradizionale concerto di Capodanno che “Parsifal”, l’associazione presieduta da Anna Rita Di Sansebastiano, organizza col patrocinio dell’Amministrazione comunale. Mercoledì 1° gennaio 2025, a partire dalle ore 21, la comunità mesagnese e tutti coloro che vorranno partecipare, sono invitati in Chiesa Madre, in un fastoso contesto barocco, a celebrare l’inizio del nuovo anno con i capolavori della musica sacra.

Protagonista il “Te Deum”, tra antico e nuovo; accanto al celebre brano di Charpentier del 1692, noto ai più e capolavoro indiscusso del repertorio sacro barocco, si collocherà una nuova committenza realizzata per l’occasione, si tratta del “Te Deum” di Mauro Zuccante, compositore contemporaneo veronese; l’opera verrà eseguita in prima assoluta nella kermesse musicale mesagnese.

Sul sacro palco monumentale della Chiesa Matrice, il Coro polifonico Parsifal accompagnato dall’Orchestra d’Enghien. La scelta di elevare il proprio format strumentale ad orchestra, richiamando Maria d’Enghien, conferma la propensione di “Parsifal” a valorizzare l’identità storica locale, anche attraverso l’introduzione di elementi innovativi e contemporanei. Faranno da cornice al motivo Charpentier cinque voci accuratamente selezionate dal direttore artistico e direttore del concerto, il maestro Andrea Crastolla; sono: il soprano Graziana Palazzo, il soprano Maria Meerovich, il mezzosoprano Tina D’Alessandro, il tenore Federico Buttazzo ed il basso Francesco Masilla.

«Siamo come sempre felici di costruire questo evento e di condividerlo con la città, che lo segue e lo attende. Iniziare l’anno con un esempio di cooperazione musicale – insieme un coro e un’orchestra – è il nostro modo per offrire una prospettiva di bellezza. Per noi preparare l’evento è una festa che si rinnova e che dura dalla fine dell’estate fino alla fine dell’anno», dichiara il maestro Crastolla, che ringrazia il sindaco Antonio Matarrelli e l’Amministrazione comunale per la fiducia, il parroco della chiesa Madre, don Gianluca Carriero, per aver accolto lo svolgimento dell’iniziativa, e Tenuta Moreno per aver ospitato la produzione dell’evento. Condurrà la serata il giornalista Cosimo Saracino. L’ingresso è libero e gratuito.