Sarà presentato mercoledì 15 giugno alle 19 ai Portici delle Teresiane il logo del nuovo brand «Terre di Fasano», nato dal risultato del sondaggio indetto dal Comune di Fasano in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese, nell’ambito del Progetto strategico dal titolo TAKE IT SLOW «Smart and Slow Tourism Supporting Adriatic Heritage for Tomorrow» di cui la Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è partner Associato.

Introdurrà la serata il prof. Achille Chillà, docente, storico ed esperto del territorio. Interverranno: il sindaco della Città di Fasano Francesco Zaccaria; l’assessore al Turismo della Città di Fasano, Pier Francesco Palmariggi; il responsabile ufficio Progetti del Teatro Pubblico Pugliese – Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura, Lino Manosperta; il consulente tecnico della sezione Turismo e Cultura della Regione Puglia e coordinatore della

Consulta del Turismo della Città di Fasano, Valerio Palasciano; la biologa, guida turistica Naturalistica e vice-Presidente della Cooperativa Serapia, coordinatrice della “Local Community of Practice” Take It Slow, Marialucrezia Colucci; il vice-Presidente Fondo Ambiente Italiano Puglia, Beniamino Attoma Pepe, Il rappresentante della Marconi Web Srl, Alfredo Bortone.

Modererà Patrizia Nettis, staff Comunicazione Città di Fasano.

Dopo il talk la serata continuerà con lo spettacolo di FREE JAZZ a cura di Compagnia SenzaConfine con Camillo Pace, Miriam Neglia e con la partecipazione di Davide Curci

Ufficio Stampa

Città di Fasano