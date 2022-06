Alle ore 15.35 di oggi, la sala operativa della Capitaneria di Porto di Brindisi veniva contattata, tramite il numero di emergenza 1530, dai Carabinieri di Fasano, i quali comunicavano la presenza di una persona deceduta in località Forcatella – marina di Savelletri – Comune di Fasano (BR). Si disponeva immediato invio in zona di personale dipendente appartenete all’Ufficio Locale Marittimo di Savelletri.

Giunto sul posto si constatava presenza di personale appartenente al 118 prontamente intervenuto e veniva verificato quanto già comunicato dai Carabinieri; ossia il decesso di una persona di sesso maschile di anni 47 di origini baresi.

Come da prassi, veniva informato il Magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi, il quale disponeva l’intervento del medico legale per gli accertamenti di rito.

Giunto sul posto il medico legale constatava il decesso dell’uomo e ne autorizzava il successivo trasporto presso l’obitorio di Fasano (Br) .

Da informazioni assunte dal personale dipendente intervenuto: Il malcapitato era intento a prestare soccorso alle due bambine in acqua che, a causa del moto ondoso, erano in difficoltà a raggiungere la riva.

L’uomo, accortosi della situazione di pericolo, si sarebbe tuffato e, dopo averle tratte in salvo, presumibilmente colto da un malore, non riusciva a raggiungere la riva, perdendo tragicamente la vita.

Ulteriori accertamenti sulla dinamica sono attualmente in corso.