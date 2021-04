Ci saranno anche tre coach brindisini al COD, il Coaching Open Day organizzato e promosso dalla Master Coach Italia, Scuola di Coaching per la prima volta quest’anno in modalità online. Si tratta di Nicoletta Santoro, Alessandra Amoruso e Tiziano Mele.

Il COD rappresenta l’occasione migliore per sperimentare il Coaching e vivere un’esperienza di coaching in maniera gratuita. Per tipologia, modalità e contenuti si tratta di un evento unico in Italia. Il Mental Coach è il professionista che in modo concreto, semplice e pragmatico aiuta le persone a raggiungere gli obiettivi, dando forma al successo ed al benessere.

Il COD è un incontro organizzato da Master Coach Italia in collaborazione con i Coach MCI e il progetto Coaching Solidale (creato dagli Allievi della Scuola di Coaching MCI). L’evento si terrà online il Martedì 27 Aprile 2021 dalle ore 18.30 alle ore 21.00

“Nasce con una duplice finalità – spiega Pasquale Adamo, direttore della MCI – in primis diffondere la cultura del Coaching, una metodologia che sta rivoluzionando il mondo del Benessere e del Successo. E poi far vivere un’esperienza di Coaching targato MCI, perchè crediamo fortemente nei suoi benefici e nei risultati che può aiutarti a raggiungere”.

COME FUNZIONA

In modo molto semplice ed efficace. Martedì 27 Aprile si avrà la possibilità di sperimentare gratuitamente una sessione di coaching della durata di 45 minuti. Il valore della sessione è di 100€, ma nell’occasione sarà gratuito per affrontare insieme questo momento difficile.

PERCHE’ PARTECIPARE

Le persone che in passato hanno partecipato al COD, lo hanno fatto per svariati motivi: vivere un’esperienza di coaching; accedere a delle risposte che si stanno cercando da tempo; confrontarsi con Coach MCI esperti, scoprire nuove consapevolezze, liberare il proprio potenziale, comprendere come superare alcuni convinzioni limitanti.

CHI SONO I COACH MCI

Sono stati selezionati alcuni Coach MCI per ottenere risultati eccellenti:

Marilena Satalino; Vincenza Tridente; Luigia Marino; Nicoletta Santoro; Luca Bianconi; Elisa Gentile; Elena Stefanelli; Chiara Sciolti; Tiziano Mele; Mariangela Cardilli; Marco Diodato; Anna Capurso; Michele Micheletti; Maria Camilla Petroni; Maria Adelaide De Rubertis; Alessandra Amoruso; Emanuela Spernazzati; Francesca Bonomo; Marika De Lorenzis; Angelo Fanizzi, , Carol Bisi, Anna Zanellino, Valentina de Tullio.

Tutti i Coach hanno seguito il percorso di formazione professionalizzante con Master Coach Italia, Scuola di Coaching.

PASQUALE ADAMO

Durante il webinar, interverrà il Coach MCI Pasquale Adamo (Direttore della Scuola di Coaching MCI) con un contributo generativo ed innovativo.

COME PARTECIPARE

Per partecipare al COD e ottenere la propria sessione con i Coach MCI occorre registrarsi con le seguenti modalità:

– Via WhatsApp: 347.5820941 (indicando obbligatoriamente nome, cognome ed email)

– Via Email info@mastercoachitalia.com (indicando obbligatoriamente Nome, Cognome e cellulare)