La Dementia Friendly Community di Cellino San Marco con Eridano Cooperativa Sociale ed Auser Brindisi ODV propone per questo Venerdì 21 Febbraio 2025 alle ore 17:30 presso “Preso Bene” su Viale Commenda 160 a Brindisi l’incontro dal tema “Gestione ecologica e farmacologica dei disturbi comportamentali nelle demenze”.

Interverranno il Dott. Gianluca Giannone, il Dott. Franco Colizzi e il Dott. Vincenzo De Marco che modererà l’incontro nel quale si affronterà il tema della gestione dei disturbi comportamentali nelle demenze, analizzando come gli interventi ambientali possano supportare le terapie farmacologiche.

Saranno discussi approcci pratici e scientifici per affrontare i comportamenti difficili, mettendo in evidenza l’importanza di un intervento multidisciplinare e personalizzato per migliorare la qualità della vita dei pazienti.

Tutta la comunità è invitata a partecipare.