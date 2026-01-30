Un fenomeno letterario che è arrivato ben oltre i confini locali, una seconda ristampa nel giro di pochi mesi e un lavoro certosino ma a suo modo innovativo che, grazie al suo stile puntuale ma estremamente alla portata di tutti si presta, di fatto, per un target trasversale che spazia dalle scuole agli appassionati di storia locale, agli amanti della bellezza.

Giovedì 5 febbraio a partire dalle 18.30 sarà presentato, nelle splendide sale della Biblioteca del Vicolo in via Santa Chiara a Brindisi, il libro “Viaggio alla scoperta dell’antica Brundisium” di Francesco Rodio (di Dialoghi Editore). Un’opera ricca di spunti e snella, che va oltre il classico lavoro di descrizione di monumenti o avvenimenti bellici o diplomatici.

Non è un consueto e monotematico manuale di storia dell’arte o trattato di storia antica, ma un vero e proprio viaggio (come appunto descrive il titolo) nei luoghi, tra la gente e l’economia dell’epoca. Con grande precisione metodologica e ricerca delle fonti, frutto della sua attività di ingegnere e della sua passione per la storia cittadina, Rodio riesce a far vivere idealmente come una fotografia nitida i luoghi e i passaggi storici di Brundisium, portando il lettore a una coerente e facile comparazione sui cambiamenti architettonici e sociali della città. Un viaggio in cui i monumenti simbolo non sono il punto d’arrivo o i soggetti principali dell’opera, ma luoghi di snodo di storie, traffici, scambi culturali, passioni e presenze di personaggi importanti che hanno declamato le bellezze di questa terra.

Il lettore, fin dalle prime pagine, è trascinato dallo stile pulito e divulgativo che amplia le platee di destinatari nell’ottica che la cultura debba essere per tutti, con un linguaggio semplice e chiaro, che però coniuga rigidi dettami storiografici e quel realismo che emerge dalla dettagliata analisi della società, delle leggende tramandate e soprattutto l’avvincente successione temporale. L’appuntamento alla Biblioteca del Vicolo non è solo la presentazione di un libro che accompagna il lettore in un vero e proprio viaggio nella Brindisi romana, quando Brundisium era uno dei principali snodi tra Oriente e Occidente nel mondo antico.

Introdurrà la serata Francesco Mauro (responsabile della biblioteca e di Santa – Spazio Culturale) e dialogherà con l’autore Nicola Bellanova, giornalista de La Gazzetta del Mezzogiorno e docente di marketing turistico.

La presentazione è anche un momento di riflessione storica e sociale, uno strumento per capire, attraverso delle domande che troveranno risposte nel lavoro di Rodio, su ciò che Brindisi rappresentava per l’Impero, e in qualche modo quale sia l’attuale identità. Com’era davvero l’antica città a livello architettonico ed economico? Perché il suo porto era così strategico? Perché la Via Appia arrivava proprio fino a qui? Che ruolo aveva Brundisium nell’organizzazione amministrativa e militare di Roma?

Partendo da studi archeologici, fonti storiche e testimonianze di autori antichi come Plinio il Vecchio, Tacito, Cicerone e Tito Livio, l’autore ricostruisce la vita della città con rigore scientifico ma con uno stile narrativo coinvolgente, capace di rendere la lettura scorrevole come un romanzo. E non a caso, a pochi mesi dall’uscita nelle librerie, si è già alla seconda ristampa e soprattutto il libro fa bella mostra di sé nella biblioteca dell’area archeologica di Pompei, quella di Venezia e Sassari.