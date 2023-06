Tutto pronto per la seconda edizione di “Una Piazza di Libri” 2023.

Dopo l’anteprima di Venerdì 14 Aprile scorso con la presentazione de “Il Papa Social” di Agata Scarafilo, ritorna la rassegna culturale che caratterizza l’estate villacastellana.

Nella suggestiva Piazza Caduti di Nassiriya (Ex Largo Chiesa Vecchia) a Villa Castelli (Br), l’associazione di promozione sociale Villa Castelli On Line con il patrocinio del Comune di Villa Castelli e la collaborazione della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli, presenta una selezione di autori locali e nazionali che da giugno a settembre porteranno le loro opere in una location che naturalmente si presta a essere salotto letterario della città. Questa edizione, inoltre, vanta la collaborazione con la Libreria Francavillese che supporterà le serate della rassegna.

Una location intima in una delle zone panoramiche più belle di Villa Castelli, il famoso “Balcone dell’Alto Salento” che domina, come da una grande terrazza, la piana jonico-salentina delle province di Taranto e Brindisi.

La selezione delle opere mira a porre l’attenzione sugli autori locali che rappresentano una punta di orgoglio per il paese e che si propongono al pubblico come elemento caratteristico di un borgo che, seppur piccolo, coltiva scrittori e artisti innovativi e su autori nazionali che, attraverso i loro libri, guideranno il pubblico ad un’attenta riflessione su temi di attualità, musica, storia, impegno sociale e che daranno spazio ad un confronto aperto tra artista e spettatori. L’elemento aggiunto rispetto alla scorsa edizione, sarà la partecipazione dell’artista Enza Schiavoni che esporrà i propri dipinti, attentamente selezionati e che creeranno un filo conduttore con il tema di ogni serata.

L’obiettivo che la rassegna Una Piazza di Libri e l’ Associazione di Promozione Sociale Villa Castelli On Line si prefigge è quello di connotare Villa Castelli come città dal forte impulso culturale tramite le presentazioni di libri che si susseguono sia nel periodo estivo che nel corso dell’anno e tramite gli eventi che saranno via via presentati e che saranno l’occasione per accrescere il dibattito civico e per offrire, anche ai comuni limitrofi e ai turisti, una proposta che soddisfi sia la valorizzazione culturale che la promozione del territorio, in un’ottica di sviluppo sempre crescente.

La Rassegna Culturale “Una Piazza di Libri” parte il 23 luglio con la presentazione di “Dieci Preludi per pianoforte” di Gabriele Cavallo, pianista e compositore pugliese originario di Villa Castelli (Br).

Alle ore 20:00 di Venerdì 23 Giugno, presso la Sala Consiliare del Comune di Villa Castelli, Gabriele presenta la sua opera, una raccolta nata quasi per caso, nei primi giorni di marzo del 2020 quando Gabriele abbozza il primo di quelli che poi sarebbero diventati i “Dieci preludi per pianoforte”.

Non hanno un titolo specifico (tranne alcuni, che ricalcano in chiave moderna alcune forme come la fantasia, il valzer, il corale). Terminata la scrittura dei brani, dieci artisti diversi elaborano un progetto artistico con un preludio a testa, lasciando che venissero ispirati dalla musica dell’artista, senza spiegare loro il significato delle note scritte. Il risultato è stato sorprendente: la loro interpretazione non solo si sposa bene con il senso musicale, ma lo integra, lo completa, ne valorizza il significato.

Il libro è accompagnato, inoltre, da illustrazioni di artisti che hanno sinesteticamente rappresentato il contenuto musicale dei preludi.

Accompagneranno la presentazione vari interventi musicali e una esposizione dei quadri dell’artista Enza Schiavoni.

Dialogherà con l’autore Vanessa Putignano; la moderazione sarà affidata a Carmela Biondi.

L’evento, organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale “Villa Castelli On Line”, è inserito nel cartellone estivo “Resti-Amo a Villa Castelli e vede oltre al patrocinio del comune, la collaborazione della Parrocchia San Vincenzo de’ Paoli e della Proloco.

Di seguito gli eventi della rassegna culturale “Una Piazza di Libri”:

23 Giugno ore 20:00 “Dieci Preludi per Pianoforte” di Gabriele Cavallo – edizioni Armelin Musica (Sala Consiliare)

7 Luglio ore 20:00 “Cappuccetto Arcobaleno” di Comasia Scialpi – edizioni Kimerik (Piazza Caduti di Nassiriya – Largo Chiesa Vecchia)

9 Luglio ore 20:00 “Sanpa – Madre amorosa e crudele” di Fabio Cantelli Anibaldi – edizioni Scrittori Giunti (Piazza Caduti di Nassiriya – Largo Chiesa Vecchia)

7 Agosto ore 20:00 “Terra Madre” di Mariangela Tarì – Mondadori (Piazza Caduti di Nassiriya – Largo Chiesa Vecchia)

2 Settembre ore 20:00 “L’aggiustatore di destini” di Francesco Colizzi – Manni Editore (Piazza Caduti di Nassiriya – Largo Chiesa Vecchia)

15 Settembre ore 19:00 “Imparate dal Sud” di Lino Patruno – Edizioni Magenes (Piazza Caduti di Nassiriya – Largo Chiesa Vecchia)

Per informazioni villacastellionline@gmail.com oppure 3348678014