Terminata la prima fase ,per il Volley Fasano che ha centrato con netto anticipo la salvezza centrando finanche la fase play-off per la serie A/1,nella giornata di ieri è stato reso noto il calendario di questa seconda fase per la promozione.

Il girone di questa fase è composto da: SMI Roma,C.B.L. Costa Volpino, Itas Trentino, Narconon Melendugno, Gruppo Formula 3 Messina,

La squadra ora ha due settimane di “riposo” e poi si inizia con la prima partita. L’esordio in questa seconda fase avverrà in trasferta 1 febbraio contro la SMI Roma Volley. L’esordio casalingo è fissato sette giorni dopo quando al Pala Vigna Marina arriverà la corazzata C.B.L. Costa Volpino. La partita d’eccellenza sarà il 16 febbraio ed è rappresentata dal derby contro i salentini della Narconon Melendugno in programma in quel di Lecce nella prima delle due giornate infrasettimanali fissata per il 18 febbraio. Gara di ritorno a Fasano domenica 15 marzo.

In questa fase le squadre partono con una classifica stabilita dagli scontri diretti della prima fase contro i teams dello stesso girone. La Olio Pantaleo Fasano parte in questa nuova avventura con ben 10 punti posizionandosi in ottava posizione a pari merito della Itas Trentino.

“Da ora in poi inizia una seconda fase, che deve vederci protagonisti- afferma il ds gialloblù Micaela Cofano – perché non ci accontentiamo e non dormiamo sugli allori e quindi per noi comincia una nuova sfida, durante la quale le ragazze venderanno cara la pelle per riscaldare il nostro pubblico, onorare il nostro tittle sponsor, e rispettare tutto quello fatto fin ora. Con l’obiettivo della matematica salvezza, programmato, dichiarato e raggiunto, abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione del valore di un gruppo che lavora bene e non molla mai, un gruppo che si sacrifica affinché si possa cercare di raggiungere sempre il risultato prefissato”.

Calendario Pool Promozione Serie A2-Tigotà

1° giornata- 1 febbraio

SMI Roma – Olio Pantaleo Fasano

2° giornata – 8 febbraio

Olio Pantaleo Fasano – C.B.L. Costa Volpino

3° giornata – 15 febbraio

Olio Pantaleo Fasano – Itas trentino

4° giornata – 18 febbraio

Narconon Melendugno – Olio Pantaleo Fasano

5° giornata – 22 febbraio

Olio Pantaleo Fasano – Gruppo Formula 3 Messina

6° giornata – 1 marzo

Olio Pantaleo Fasano – SMI Roma

7° giornata – 4 marzo

C.B.L. Costa Volpino – Olio Pantaleo Fasano

8° giornata – 8 marzo

Itas Trentino – Olio Pantaleo Fasano

9° giornata – 15 marzo

Olio Pantaleo Fasano – Narconon Melendugno

10° giornata – 22 marzo

Gruppo Formula 3 Messina – Olio Pantaleo Fasano.

Giada Amatori