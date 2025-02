Manca solo l’ufficialità da parte della FIPAV ma i giochi per assegnare a Fasano l’organizzazione delle F4 di Coppa Italia serie B sembrano ormai fatti. Una notizia che ha subito scaldato i cuori dei tanti appassionati del mondo della pallavolo pugliese per questa prestigiosa assegnazione alla società fasanese della Pantaleo Podio Volley Fasano, che porterà la città di Fasano a diventare l’ombelico della serie B nazionale. Una candidatura partita diversi mesi fa alla quale la società del presidente Renzo Abete ha alacremente lavorato per far sì che questa importante kermesse sportiva potesse approdare nella città di Fasano. Una designazione che si è fatta sempre più strada anche dopo la qualificazione alle F4 della stessa Pantaleo Podio Fasano attualmente in testa al campionato del girone D del campionato di pallavolo femminile di serie B1.

“Siamo molto contenti che questo sogno si stia avverando – afferma il presidente Renzo Abete – una manifestazione che dà lustro alla nostra società e a tutto il team di collaboratori che incessantemente lavorano con noi per portare la pallavolo fasanese e pugliese sempre più in alto e sempre più vicina alle famiglie e ai nostri giovani”.

Un desiderio covato per tanti mesi anche dal ds Micaela Cofano che solo due anni fa vide le sue ragazze partecipare alle F4 di questa competizione in quel di Bologna. “Quell’esperienza nazionale per noi del tutto nuova – afferma il ds fasanese – segnò nella nostra società un solco importante per il suo indiscusso fascino e per il grande valore sportivo che rappresenta a livello nazionale. Non è un mistero che da allora abbiamo sempre pensato di arrivare a organizzare questa manifestazione. Ed ora che la meta e vicinissima siamo felicissimi. Per Fasano è una grande occasione sportiva e culturale e se tutto questo sarà possibile, il nostro grande grazie va a tutti coloro che sostengono economicamente e logisticamente il nostro lavoro”.

Una kermesse resa possibile grazie all’azione incessante della famiglia Pantaleo, proprietari dell’omonimo oleificio, tittle sponsor della società fasanese e da sempre impegnati nella promozione sportiva verso i più giovani della pallavolo locale.

“Siamo molto entusiasti di accogliere un evento sportivo di tale portata proprio qui a Fasano – affermano Nicola e Amalia Pantaleo – La pallavolo è uno degli sport più amati nel nostro territorio e siamo certi che questa Coppa Italia sarà un’occasione straordinaria per celebrare lo sport, l’agonismo e la passione che la animano. È un onore per noi ospitare atleti, allenatori e appassionati provenienti da tutta Italia e siamo impazienti di mostrare loro ed al pubblico la bellezza del nostro territorio e la nostra ospitalità. Ci auguriamo che la partecipazione sia numerosa per questo evento che promette di regalare emozioni indimenticabili promuovendo i valori positivi dello sport.”

Le gare si svolgeranno nei giorni 18 e 19 aprile a Fasano, con l’utilizzo del Pala Vigna Marina e del palestrone Salvemini. Nei prossimi giorni sarà presentato il calendario delle gare e le 12 società che prenderanno parte a questa nuova edizione 2024/25 delle F4 di Coppa Italia serie B.

Giada Amatori