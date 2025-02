Si terrà giovedì 27 febbraio 2025, alle ore 9.00 presso Palazzo Guerrieri (alias Molo 12 Coworking Space) a Brindisi, il “Demo Day” di Youth Brindisi, l’evento finale del progetto che ha coinvolto oltre 1000 giovani Neet e studenti e studentesse delle scuole superiori della provincia di Brindisi in un programma di formazione e incubazione di nuovi progetti d’impresa da sviluppare nel territorio.

Il progetto Youth Brindisi è finanziato dal Fondo Politiche Giovanili e gestito da ANCI nell’ambito dell’Avviso “Giovani e Impresa”, realizzato dal Comune di Brindisi in collaborazione con partner strategici come The Qube incubatore certificato, Time Vision ente di formazione e lavoro, GAW Web Agency, CNA Brindisi e Confindustria Brindisi. L’obiettivo principale è avvicinare i giovani a conoscenze e strumenti di autoimprenditorialità, offrendo opportunità concrete per sviluppare idee innovative, ridurre la dispersione scolastica e favorire l’inclusione nel mondo del lavoro.

Tra i Comuni della Provincia aderenti al progetto Youth Brindisi si annoverano le amministrazioni di Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, Villa Castelli, Torchiarolo, Erchie, San Michele Salentino.

La giornata renderà protagonisti sia i partecipanti che gli ospiti. Nello specifico, verranno articolate diverse fasi, al fine di valorizzare il talento dei giovani, favorire l’incontro con il mondo delle istituzioni e dell’imprenditoria, e creare uno spazio di dialogo sull’innovazione e l’autoimprenditorialità.

Dopo i saluti istituzionali a cura del Sindaco di Brindisi Giuseppe Marchionna e dell’Assessore alla Formazione e Lavoro della Regione Puglia Sebastiano Leo, avrà inizio la sfida tra i quattro team finalisti, che esporranno il modello di business alla base della propria idea, sviluppata durante le fasi precedenti del progetto e culminata con il percorso di incubazione realizzato a cura di The Qube.

I progetti saranno valutati in base a criteri di innovazione, fattibilità, impatto sociale e sostenibilità economica da una giuria composta da: il Vicesindaco del Comune di Brindisi Giuliana Tedesco; il Direttore della Start Cup Puglia Stefano Marastoni; il Presidente di CNA Brindisi Franco Gentile; il Presidente di Confindustria Brindisi Gabriele Menotti Lippolis; il Direttore Area Retail Brindisi Intesa Sanpaolo Antonio Sambati.

Dopo la presentazione dei progetti, la mattinata proseguirà con l’intervento di Omero Virgilio Magrì, rappresentante di Rete Hub Brindisi di Invitalia e Angelo Gigante, CEO dell’Azienda Predict Spa.

L’evento si concluderà con la proclamazione del team vincitore da parte della giuria, che riconoscerà l’impegno, l’originalità e la qualità del progetto presentato.

L’intera giornata sarà moderata da Raffaella Ferreri, Project Manager di Startup4School e co-founder di The Qube che guiderà le varie fasi dell’evento mantenendo alta l’attenzione e il coinvolgimento del pubblico.

In sintesi, il Demo Day di Youth Brindisi sarà non solo una competizione, ma anche una celebrazione del talento e della creatività dei giovani, un’occasione per riflettere sul futuro dell’innovazione e per costruire nuove sinergie tra scuole, istituzioni e imprese.

