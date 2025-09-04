Il Brindisi cala il poker: battuto il Bitonto, seconda vittoria in campionato

Il Brindisi trova continuità e conferma la sua crescita: al “Fanuzzi” i biancazzurri travolgono il Bitonto con un netto 4-0, centrando la seconda vittoria stagionale. Una prova convincente, fatta di intensità e cinismo, che regala tre punti pesanti e morale in vista dei prossimi impegni.

La partita si è indirizzata subito nei binari giusti. Al 12’ Burzio rompe l’equilibrio con un preciso colpo sotto porta, e appena quattro minuti più tardi firma la doppietta che mette in discesa la gara. Il Brindisi continua a spingere e al 36’ Ferrari allunga ulteriormente, premiando la superiorità tecnica e mentale dei padroni di casa.

Nella ripresa i ritmi calano, ma la squadra di Danucci non perde lucidità e al 43’ è Scaringella a chiudere i conti con il poker definitivo. Applausi dagli spalti per un successo rotondo e meritato.

Ora l’attenzione si sposta già alla prossima sfida di campionato: domenica i biancazzurri affronteranno il Brilla Campi, con l’obiettivo di dare continuità al percorso e confermarsi tra le protagoniste.