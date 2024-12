La Polizia di Stato di Brindisi ha arrestato un cittadino straniero, già noto alle Forze dell’Ordine, trovato in possesso di cocaina, hashish, materiale per il confezionamento di dosi di stupefacente e oltre 4mila euro in contanti.

Nel corso della notte del 12 dicembre, a seguito dei mirati servizi di controllo del territorio disposti ad Ostuni dal Questore Giampietro Lionetti, gli agenti del Commissariato di P.S. si sono imbattuti in uno straniero che girovagava per le vie del centro città.

Notati gli agenti, il 24enne, originario del Marocco e regolare sul territorio nazionale, cercava di sottrarsi al controllo, circostanza che attirava l’attenzione degli operatori che così lo bloccavano procedendo anche ad una perquisizione personale nel corso della quale veniva rinvenuto danaro contante (quasi 500€) suddivisa in banconote di piccolo taglio di cui lo stesso non sapeva giustificare la provenienza.

Avendo rinvenuto addosso allo straniero un mazzo di chiavi di cui non sapeva giustificare il possesso, nel corso della successiva attività di polizia giudiziaria si riusciva ad individuare il locale nella disponibilità dello stesso, diverso dall’abitazione di residenza.

Ispezionato l’immobile, si rinvenivano circa g.66 di cocaina e g.5 di hashish, bilancini di precisione, microtelefoni cellulari, materiale per il confezionamento di dosi di stupefacenti ed altro denaro contante per €3.500, anch’esso suddiviso in banconote di diverso taglio.

Così, il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Brindisi disponeva la custodia nella casa circondariale di Brindisi in attesa dell’udienza di convalida dell’arresto da tenersi nei prossimi giorni dinnanzi al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi.