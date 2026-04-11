Per la prima volta nella sua storia, la 1000 Miglia Experience Italy sceglie la Puglia come palcoscenico esclusivo. Da giovedì 9 aprile, fino a domenica 12, cinquantaquattro equipaggi provenienti da undici nazioni trasformeranno le strade pugliesi in un museo itinerante lungo oltre 630 chilometri.

Dopo il via da Bari, venerdì 10 aprile, ha visto la città di Brindisi al centro della scena. Dopo aver attraversato i vicoli bianchi di Ostuni, la carovana dei sogni ha fatto il suo ingresso in città intorno alle 13:00 per il pranzo nella cornice istituzionale del Castello Svevo, sede della Brigata Marina San Marco.

Il momento più atteso per il pubblico è stato quando le vetture hanno raggiunto le Colonne Romane per il controllo timbro. Ai piedi della Scalinata Virgiliana, hanno ammirato da vicino capolavori dell’ingegneria come l’Alfa Romeo 6C 1750 GS Spider Zagato del 1930, rarità come la Lancia Flaminia Super Sport Zagato e la prestigiosa parata di Ferrari, dalle classiche Testarossa alle moderne SF90 Spider.

A rendere l’atmosfera dell’evento ancora più magica è stata la partecipazione del Vespa Club Brindisi. Rispondendo all’invito dell’Automobile Club locale, i vespisti brindisini hanno schierato ai piedi della Scalinata Virgiliana alcuni dei pezzi più pregiati della loro collezione, creando un raffinato “ponte ideale” tra il motorismo d’élite a quattro e due ruote. Un incontro che ha celebrato l’eccellenza del Made in Italy e quel design capace di farsi arte in movimento.

Tra i gioielli che hanno rapito gli sguardi dei presenti, spiccavano:

La Vespa “Bacchetta” (1948): Un pezzo di storia vivente. Con il suo cambio a bacchetta sul manubrio, rappresenta non solo il primo vero successo della Piaggio, ma il simbolo stesso della rinascita e del miracolo economico post-bellico.

La Vespa Sprint Veloce: Due esemplari in condizioni impeccabili hanno riportato il pubblico negli anni ’70. Con il loro stile grintoso e i colori vivaci, queste “due ruote” sono rimaste nel cuore di intere generazioni come sinonimo di libertà e dinamismo urbano.

Molto più di una mostra statica: un vero viaggio nelle emozioni dello stile italiano. Grazie all’energia del nuovo Vespa Club Brindisi, un’icona che tutto il mondo ci invidia continua a correre forte, trasformando la storia in pura passione.

Il Presidente del Vespa Club Brindisi, Ezio Potenza, intervistato dallo speaker della manifestazione ha presentato il sodalizio al pubblico presente annunciando con orgoglio la grande sfida che vedrà il club impegnato nell’accoglienza della tappa del “20°Giro dei Tre Mari”, prevista a Brindisi per il prossimo 31 maggio.”

Nel corso della manifestazione il presidente ha donato la fascia del club al Dott. Davide Cito, Presidente dell’Auto Moto Club Città degli Imperiali di Francavilla Fontana e al Dott. Antonio Beccarisi Direttore Automobile Club Italia di Brindisi.

L’iniziativa odierna ha confermato come la sinergia nata tra l’Automobile Club e il Vespa Club Brindisi rappresenti un volano fondamentale per la valorizzazione del patrimonio motoristico e turistico locale. Tra l’eleganza delle quattro ruote e il fascino intramontabile della Vespa, l’evento si è chiuso nel segno della memoria e dello stile, celebrando un’eredità meccanica che continua a unire generazioni di appassionati sotto la bandiera del miglior Made in Italy.