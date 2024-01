Nella tarda serata di San Silvestro, momenti di ansia e agitazione per un’anziana donna di 92 anni di Fasano affetta da grave patologia, che uscita di casa in pigiama si era allontanata in ciabatte. I Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. di Fasano, subito allertati dalla locale Centrale Operativa, hanno immediatamente attivato le ricerche con tutte le pattuglie presenti in circuito, circoscrivendo la zona dell’allontanamento, contattando passanti e automobilisti della zona. In breve tempo i Carabinieri sono riusciti a rintracciare la donna che vagava lungo il ciglio di via Angelini, visibilmente disorientata, in difficoltà e infreddolita, ma in buone condizioni di salute. Prontamente soccorsa, la donna è stata accudita e riscaldata dai militari operanti, i quali hanno contattato la figlia, che commossa, una volta abbracciata la madre, ha ringraziato i Carabinieri per il loro tempestivo intervento.