Cooking show, talk e molto altro: la terza Masterclass di Alta Formazione organizzata alla Med Cooking School nell’ambito del progetto Horizon, è dedicata alla tradizione artigianale nel food con curiosità, laboratori e degustazioni, partendo dalle materie prime per arrivare al prodotto pronto per essere gustato. In particolare si parlerà di artigianalità nei settori della pasticceria e gelateria con un occhio attento verso sostenibilità, qualità, nutrizione e sperimentazioni gastronomiche.

La Mastercalass si terrà martedì 19 settembre 2023, a partire dalle ore 9, presso la Med Cooking School di Ceglie Messapica, nell’ambito del progetto Horizon di Punti Cardinali, finanziato dalla Regione Puglia e realizzato dal Comune di Ceglie Messapica in collaborazione con l’associazione “Dante Alighieri ETS” e il Gruppo Fortis di Fasano.

Sarà un’occasione di didattica e accrescimento personale grazie alla presenza di Maestri pasticceri ed esperti come Michele Rotolo, (tecnologo alimentare esperto di gelateria e direttore tecnico “Città del Gelato” di Noci), Martino Liuzzi (nutrizionista ed esperto della produzione del gelato), Tiziano Mita (maestro pasticcere presso Borgo Egnazia) e Damiano Suma (maestro pasticcere e docente/tecnico dimostratore internazionale) che, in apertura di Masterclass, svelerà i segreti del lievito madre, il migliori tipo di lievito in assoluto, con una demo tecnica e approfondita per la conoscenza della pasta naturale applicata in pasticceria. Chiuderà la tavola rotonda Nicola Chielli, esperto processi formativi Gruppo Fortis.

Una importante occasione, quindi, per scoprire le nuove frontiere della pasticceria artigianale, le nuove tematiche circa il gelato naturale, i trend salutistici e di sostenibilità, e i prodotti utilizzati attualmente nella filiera. Così nella manifestazione si alterneranno Pastry Chef di fama internazionale che esibiranno il prodotto artigianale in tutte le sue sfumature, sia moderne che tradizionali.

Le Masterclass di Horizon rappresentano un’occasione unica per esplorare la ricchezza e la diversità del food, trattando temi che spaziano dall’arte culinaria alla sostenibilità, dalla valorizzazione dei prodotti locali all’innovazione gastronomica.

Per ulteriori informazioni e per partecipare alle Masterclass di Horizon, è possibile recarsi presso l’Orientation Desk sito in Corso Garibaldi n.35, a Ceglie Messapica, oppure compilare il form al link: https://forms.gle/CQZQGVyaUAE6rzCq5.