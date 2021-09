Nell’ambito del programma di iniziative “Abbracci culturali”, promosso dall’Associazione “Le Colonne”, si terrà domenica 12 settembre, presso il Forte a Mare, un laboratorio speciale dal titolo “Musica delle piante”.

Nella suggestiva area della macchia mediterranea, attraverso il suono di uno strumento musicale, la musicista Antonella Cavallo dimostrerà come sia possibile interagire con le piante, mettendo in scena un’emozionante esibizione durante la quale uomo e natura entreranno in contatto.

Primo turno: domenica 12 settembre alle ore 12:00

Secondo turno: domenica 12 settembre alle ore 12:30

Info e prenotazione obbligatoria al numero 3792653244 oppure via email: segreterialecolonne@gmail.com

