Domenica 28 settembre torna la Giornata Nazionale del SI, l’appuntamento annuale con cui A.I.D.O. – Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule – rinnova con forza e convinzione il proprio impegno a favore della cultura della donazione. Una giornata che vuole essere insieme momento di riflessione, incontro e testimonianza, per ricordare quanto un semplice SI possa davvero cambiare e salvare la vita di migliaia di persone in attesa di trapianto.

A Mesagne, i volontari A.I.D.O. saranno presenti nella Villa Comunale, nei pressi della Colonna Votiva della Madonna del Carmine, per incontrare cittadine e cittadini, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00. Sarà possibile ricevere informazioni, raccogliere materiali e soprattutto ascoltare le storie e l’impegno di chi ogni giorno lavora per diffondere una cultura di solidarietà concreta. Durante la giornata, i volontari proporranno l’olio delle donazioni, simbolo di una scelta che porta frutto e testimonianza di un impegno che si traduce in gesti tangibili.

Il Gruppo Comunale A.I.D.O. Mesagne, sin dai primi anni della sua rifondazione, ha saputo distinguersi per l’intensa attività svolta a livello locale, provinciale, regionale e nazionale.

Numerose le iniziative messe in campo per far crescere la consapevolezza sul valore della donazione e per costruire una rete di collaborazioni che oggi si rivela preziosa: dal dialogo costante con altre associazioni del territorio, fino al rapporto consolidato con l’Amministrazione Comunale.

Proprio grazie a quest’ultima collaborazione, ogni giovedì i volontari sono presenti presso gli uffici anagrafe per sensibilizzare chi rinnova la Carta d’Identità Elettronica a esprimere il proprio consenso alla donazione.

La Giornata Nazionale del SI rappresenta quindi un’occasione speciale non solo per informarsi e riflettere, ma anche per sostenere attivamente A.I.D.O. Chi lo desidera, infatti, potrà associarsi direttamente presso lo stand allestito in Villa Comunale, diventando parte di una comunità che crede nel valore della vita e nella forza della solidarietà.

Con un semplice gesto, ognuno di noi può fare la differenza. Domenica 28 settembre, A.I.D.O. invita tutta la cittadinanza a dire SI: un SI che vale una vita.0