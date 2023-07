Giovedì 6 luglio, alle ore 16:30, presso la Sala Consiliare del Municipio di San Vito dei Normanni, in piazza Leonardo Leo, si terrà la presentazione del progetto di recupero e rifunzionalizzazione del complesso di Masseria Scannatizzi, promosso dall’Amministrazione Comunale grazie al “Fondo Concorsi per la progettazione e idee per la coesione territoriale” (decreto “Infrastrutture” – decreto legge n. 121/2021).

L’incontro sarà finalizzato ad illustrare e discutere l’attuale proposta progettuale formulata dagli archh. Francesco Baratti e Roberto D’Adamo in collaborazione con l’etnomusicologa Nina Baratti, incentrata sulla riconversione del complesso di Masseria Scannatizzi in un polo museale, il Museo dell’Ascolto: uno spazio espositivo e performativo, dedicato alla produzione e alla ricerca nel campo sonoro, al servizio dell’intera comunità di San Vito dei Normanni e della ricca realtà associazionistica locale.

Lungi dal rievocare un tipo di istituzione di tipo vetrinistico, distante e obsoleta, il progetto ricorre alla nozione di museo in chiave contemporanea, ovvero come luogo di riflessione e pratica, in costante ascolto del territorio che lo ospita, dei suoi abitanti, delle storie orali e tradizioni musicali ivi custodite. In linea con questo approccio, il progetto concepisce il Museo dell’Ascolto come un laboratorio urbano partecipato in grado di promuovere e al tempo stesso co-creare il patrimonio immateriale locale tanto del passato quanto del presente, ma anche di stimolare e sostenere il tessuto creativo che anima la vita culturale del paese, mediante la dotazione di una arena all’aperto e una struttura d’accoglienza per artisti.

Ciascuno di questi aspetti sarà esaminato e discusso nel corso dell’incontro che costituirà quindi un’importante opportunità per confrontarsi con la cittadinanza sul futuro della Masseria Scannatizzi, conoscere lo sviluppo dell’idea di progetto e riflettere insieme sulle possibili sinergie e strategie da adottare al fine di dare nuova vita a questo importante patrimonio pubblico.