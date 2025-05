Prosegue con il quinto appuntamento il ciclo di incontri del Corso di Pastorale della Salute promosso dal Centro Volontari della Sofferenza di Brindisi-Ostuni e dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale della Salute dell’Arcidiocesi di Brindisi – Ostuni, con il patrocinio dell’Ufficio Nazionale per la Pastorale della Salute della CEI, dei Silenziosi Operai della Croce e in collaborazione con l’Editoriale Romani.

Il penultimo incontro del percorso, intitolato “In ascolto di te… L’accompagnamento umano e spirituale di persone con disturbi mentali”, si terrà giovedì 22 maggio 2025 alle ore 17.30, presso l’Auditorium della Chiesa “San Giovanni Paolo II” a Mesagne (BR).

A guidare l’incontro sarà il Dott. Gianni Cervellera, Teologo, collaboratore dell’Ufficio Nazionale CEI per la Pastorale della Salute e coordinatore del Servizio di Attenzione Spirituale e Religiosa presso l’Ospedale Fatebenefratelli di Cernusco sul Naviglio. Il suo intervento, dal titolo “Che cosa dire e cosa fare. Parole, gesti, atteggiamenti di fronte a chi soffre di disturbi mentali”, offrirà spunti concreti per un accompagnamento rispettoso e consapevole delle persone che vivono situazioni di fragilità psichica.

A moderare l’incontro saranno fra Giuseppe Pio Abbruzzese, Frate Minore della Provincia dell’Assunzione della B.V.M. di Lecce, ed Eleonora Giuri, Responsabile Diocesana del Centro Volontari della Sofferenza di Brindisi-Ostuni.

Il corso, articolato in sei incontri, si concluderà il mese prossimo. L’iniziativa nasce dalla crescente consapevolezza dell’urgenza di affrontare il tema della salute mentale anche in ambito ecclesiale, per costruire comunità più accoglienti e preparate. L’obiettivo è promuovere un ascolto attivo, formare operatori pastorali e volontari capaci di riconoscere e accompagnare le fragilità, valorizzando ogni persona nella sua interezza, sia umana che spirituale.

Come ricordato dall’Arcivescovo di Brindisi – Ostuni, Mons. Giovanni Intini, la Chiesa è chiamata a diventare un “cantiere” vivo e aperto, dove ogni carisma possa contribuire alla costruzione di una comunità più solidale, attenta e inclusiva.