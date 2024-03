L’Associazione Terra è lieta di annunciare la settima edizione di “Passione” che quest’anno narrerà de “Il grande pescatore”, un evento straordinario che avrà luogo il prossimo sabato 23 marzo alle ore 20.30 a partire dal Piazza della Libertà a Ostuni. Lo spettacolo è patrocinato dal Ministero della Cultura, dal PACT- Polo Arti Cultura Turismo Regione Puglia, dal Comune di Ostuni e dalla Provincia di Brindisi.

Lo spettacolo, che vede la direzione artistica e le musiche originali di Mirko Lodedo, la collaborazione artistica della regista Alessandra Pizzi e i testi di Gianluca Zurlo, racconterà il profondo dramma della vita di Simon Pietro, “il grande pescatore”, interpretato dal talentuoso attore Enrico Lo Verso.

Enrico Lo Verso è un attore italiano di grande talento, noto per le sue interpretazioni intense e coinvolgenti. Nato a Palermo il 18 gennaio 1964, Lo Verso ha iniziato la sua carriera nel mondo del teatro, prima di conquistare successo anche nel cinema e in televisione.

La sua formazione teatrale è avvenuta presso l’Accademia nazionale d’arte drammatica “Silvio D’Amico” a Roma. Ha lavorato con importanti registi teatrali, tra cui Giorgio Strehler, Luca Ronconi e Mario Martone, mettendo in scena spettacoli di grande rilevanza artistica.

La sua carriera cinematografica è iniziata negli anni ’90, quando ha ottenuto il ruolo da protagonista nel film “Lamerica” (1994), diretto da Gianni Amelio. Questa interpretazione gli ha valso numerosi riconoscimenti.

Da allora, Enrico Lo Verso ha recitato in diversi film italiani di successo, lavorando con registi rinomati come Ettore Scola, Marco Tullio Giordana, Marco Bellocchio e Ferzan Özpetek. Ha dimostrato una grande versatilità interpretativa, spaziando tra ruoli drammatici, comici e caratteristici.

La sua presenza sul piccolo schermo è stata altrettanto significativa, con partecipazioni in serie televisive italiane di successo come “Il capo dei capi” e “Raccontami”. Ha anche recitato in produzioni internazionali, come la serie televisiva americana “The Young Pope”, diretta da Paolo Sorrentino.

Enrico Lo Verso è noto per la sua capacità di immergersi completamente nei personaggi che interpreta, regalando al pubblico performance autentiche e memorabili. Il suo talento e la sua passione per la recitazione gli hanno valso numerosi premi e riconoscimenti nel corso della sua carriera.

Nell’ambito di “Passione – Il grande pescatore”, Enrico Lo Verso darà vita al personaggio di Simon Pietro, “il grande pescatore”. La sua interpretazione promette di essere intensa e coinvolgente, portando sul palco tutta la complessità e l’umanità del personaggio.

Con la sua presenza carismatica e la sua innegabile bravura, Enrico Lo Verso contribuirà a rendere “Passione – Il grande pescatore” un evento straordinario e indimenticabile per il pubblico di Ostuni e oltre.